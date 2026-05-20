Intentó ingresar a una vivienda y quedó detenido

Un operativo policial realizado en pleno centro de la Capital culminó con la aprehensión de un hombre de 38 años, acusado de haber intentado cometer un delito en el domicilio de otro hombre mayor de edad. El procedimiento fue concretado por efectivos de la Comisaría Primera en la esquina de las calles 25 de Mayo y Esquiú, uno de los sectores de importante circulación dentro del casco céntrico de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial difundida, el hombre aprehendido es de apellido Noriega y fue interceptado por el personal policial luego de ser señalado como el presunto responsable del intento de ilícito.

Tras el procedimiento, el sospechoso fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 3. En paralelo, las autoridades invitaron al damnificado a radicar la denuncia formal en la Unidad Judicial N° 1.

El procedimiento

La intervención se produjo en la intersección de las calles 25 de Mayo y Esquiú, donde numerarios de la Comisaría Primera llevaron adelante el procedimiento que derivó en la aprehensión del sospechoso.

Según se informó oficialmente, el hombre de apellido Noriega habría intentado cometer un delito en el domicilio de otro hombre mayor de edad, situación que motivó la intervención policial. La actuación de los efectivos permitió concretar la detención preventiva del acusado y avanzar con las medidas correspondientes para poner el caso a disposición de la Justicia.

El acusado quedó tras las rejas

Luego de la aprehensión, el sospechoso fue trasladado a la seccional policial y quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 3, organismo que tendrá a cargo la continuidad de la investigación.

La intervención judicial permitirá avanzar ahora sobre las actuaciones correspondientes y determinar los pasos procesales vinculados al caso. Como parte del procedimiento, el damnificado fue invitado a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 1, paso necesario para formalizar la presentación vinculada al hecho denunciado.

La causa quedó bajo investigación judicial

Con el sospechoso alojado en sede policial y las actuaciones ya remitidas a la Justicia, el caso continuará ahora bajo análisis de la Fiscalía de Instrucción N° 3.

La investigación deberá avanzar sobre las circunstancias denunciadas y sobre los elementos que permitan determinar el desarrollo del hecho ocurrido en el domicilio del damnificado.