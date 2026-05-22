Intentó ingresar a una vivienda con una varilla de hierro: quedó detenido

Un operativo policial concretado en la zona norte de la Capital terminó con la aprehensión de un hombre de 33 años, sospechado de intentar cometer un ilícito en un domicilio particular utilizando una varilla de hierro para violentar una ventana del inmueble.

El procedimiento fue llevado adelante por numerarios de la Comisaría Séptima, quienes intervinieron luego de un requerimiento emitido por el SAE-911. Los efectivos se trasladaron hasta la intersección de las calles Alpatauca y Joyango, donde lograron reducir y aprehender al sospechoso.

De acuerdo con la información suministrada, el hombre fue identificado con el apellido Vega, de 33 años, y habría sido sorprendido en momentos en que intentaba cometer el ilícito en una vivienda de la zona.

El operativo en la zona norte de la Capital

La intervención policial se produjo tras un llamado o alerta recepcionada por el SAE-911, sistema que coordinó el despliegue de efectivos hacia el sector señalado. Al arribar al lugar, el personal policial constató la situación y procedió a interceptar al sospechoso. Según se informó oficialmente, el sujeto habría utilizado una varilla de hierro con el objetivo de forzar una de las ventanas del inmueble.

La rápida respuesta de los uniformados permitió controlar la situación y evitar que el hecho avanzara. En el procedimiento, los efectivos también lograron secuestrar el elemento presuntamente utilizado durante la maniobra.

La aprehensión del sospechoso

Tras ser reducido por el personal policial, el hombre de apellido Vega fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Allí quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo judicial que tomará intervención en la investigación del hecho.

La causa se inició a partir de la presunta tentativa de ilícito ocurrida en el domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Alpatauca y Joyango. Los efectivos actuaron en el lugar luego de detectar la situación y proceder a la aprehensión inmediata del sospechoso. El elemento utilizado durante el episodio quedó en calidad de secuestro, incorporándose a las actuaciones que se labran en torno al caso

Luego del procedimiento policial, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho denunciado. En paralelo, las autoridades invitaron al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 7, paso necesario para formalizar las actuaciones vinculadas al episodio ocurrido en el domicilio.

La intervención de la Justicia permitirá establecer los detalles relacionados con el presunto intento de ilícito y el rol atribuido al hombre aprehendido durante el operativo.