Internaron de urgencia al abuelo de Agostina Vega mientras avanza la investigación por el femicidio

Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, fue internado de urgencia en las últimas horas tras sufrir una fuerte descompensación, en medio del profundo impacto emocional que atraviesa la familia desde la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de la joven.

Heredia tuvo un rol central durante los días de búsqueda de su nieta. Fue quien mantuvo contacto permanente con los medios de comunicación, acompañó distintas diligencias judiciales y encabezó públicamente los reclamos de justicia mientras avanzaba la investigación.

Según trascendió, el hombre sufrió un intenso dolor en el pecho que motivó la intervención inmediata de los servicios médicos. Tras ser evaluado por profesionales de la salud, quedó internado en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba.

La situación adquiere una dimensión aún más dramática porque en el mismo centro asistencial permanece internada Melisa Heredia, madre de Agostina. La mujer continúa en terapia intensiva luego de padecer una severa descompensación, acompañada por un cuadro de deshidratación extrema, hipertensión y otras complicaciones vinculadas al impacto emocional provocado por el crimen de su hija.

La causa sumó un nuevo detenido

Mientras la familia enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida, la investigación judicial continúa avanzando y en los últimos días incorporó un nuevo detenido.

Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien fue imputado por el delito de encubrimiento agravado en la causa que instruye el fiscal Raúl Garzón.

Fassetta había alquilado una habitación en la vivienda de Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso del femicidio. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el hombre residió allí durante menos de un mes y abandonó la propiedad cuando la desaparición de Agostina ya había tomado estado público.

La fiscalía sostiene que el acusado incurrió en contradicciones significativas durante distintos testimonios brindados en el marco de la investigación, situación que derivó en la orden de detención.

Las pruebas bajo análisis

Entre los elementos que analiza la Justicia figuran rastros de sangre encontrados en una frazada ubicada en la habitación que ocupaba Fassetta dentro de la vivienda.

Los peritajes realizados determinaron además que el elemento había sido lavado con agua oxigenada, circunstancia que ahora forma parte de las principales líneas investigativas.

La hipótesis de los investigadores apunta a establecer si el detenido tenía conocimiento de lo ocurrido dentro de la casa o si colaboró posteriormente para ocultar información relevante para el esclarecimiento del caso.

La causa continúa bajo investigación mientras la familia de Agostina reclama que se identifique y juzgue a todos los responsables involucrados en el crimen.