Violento operativo en Catamarca: atropelló a un policía con su moto y quedó preso

Pasada la medianoche de hoy, exactamente a las 00:15 horas, numerarios de la Comisaría Departamental Chumbicha se encontraban desplegando tareas preventivas de control vehicular. Las acciones se llevaban a cabo de manera específica en el puesto caminero ubicado estratégicamente en el empalme de las Rutas Nacionales N° 38 y N° 60, a la altura de dicha localidad perteneciente al departamento Capayán.

En ese marco operativo, el personal policial procedió a interceptar y controlar una motocicleta marca Yamaha Crypton de 110 cc, la cual se encontraba al mando de un joven. Sin embargo, al momento de solicitarle al conductor que detuviera su marcha, esta persona adoptó una actitud esquiva e hostil, haciendo total caso omiso a la autoridad para luego embestir a un oficial ayudante de Policía y emprender una veloz fuga del lugar, evadiendo de este modo el dispositivo de seguridad establecido en la ruta.

Operativo cerrojo, aprehensión y procedimiento judicial

Ante la gravedad de la agresión cometida contra el personal de seguridad, se activaron de inmediato los mecanismos de búsqueda en la zona. Más tarde, los efectivos lograron dar con el paradero del sospechoso en la avenida Sarmiento, situada entre las calles Felipe Varela y Roque Sáenz Peña, dentro del barrio Hipódromo de la misma localidad mencionada. En ese sector urbano, los uniformados materializaron la aprehensión del supuesto autor del hecho, un joven de 25 años de apellido Ávila.

Paralelamente, con el inmediato conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 9, el personal policial interviniente profundizó las medidas investigativas mediante la ejecución de un registro domiciliario en una vivienda emplazada en el barrio antes referido. Como resultado de dicha medida procesal, los agentes procedieron al secuestro del rodado utilizado al momento de cometer el ilícito, el cual quedó a disposición de las autoridades judiciales para las pericias correspondientes.

Asistencia médica y situación legal del acusado

El saldo del violento episodio dejó consecuencias directas tanto en el plano de la salud del efectivo agredido como en la situación procesal del imputado. En detalle, los acontecimientos se estructuran de la siguiente manera:

Estado de salud del efectivo: El uniformado embestido sufrió una lesión de consideración en uno de sus miembros superiores, motivo por el cual debió ser asistido de urgencia por profesionales médicos del Hospital Zonal, quienes evaluaron la gravedad de la herida y le brindaron los cuidados sanitarios pertinentes.

Situación procesal del aprehendido: Tras su captura en la vía pública, el joven de apellido Ávila fue trasladado a la seccional policial, donde quedó formalmente alojado y a entera disposición de la Justicia interviniente para avanzar con las actuaciones legales de rigor.