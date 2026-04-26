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Joven se atrincheró en una vivienda y amenazó con prenderse fuego: fue reducido tras un operativo de crisis

El hecho ocurrió al mediodía y movilizó a múltiples áreas de seguridad y emergencias. El sospechoso, de 18 años, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este.

26 Abril de 2026 19.25

Un joven fue aprehendido este mediodía tras atrincherarse en una vivienda y amenazar con prenderse fuego, en un hecho que requirió la intervención de un amplio operativo policial y de emergencias en la provincia de Catamarca.

El procedimiento se inició alrededor de las 12:00, cuando personal de la Comisaría Tercera acudió a un domicilio ubicado en un pasaje sin nombre del asentamiento Soria, a solicitud del SAE-911. En el lugar, una mujer de 27 años manifestó que su pareja se encontraba atrincherada en una de las habitaciones de la vivienda y amenazaba con incendiarse.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos solicitaron la conformación del Comité de Crisis. En consecuencia, se hicieron presentes personal de la Unidad Regional N° 1, el jefe del Distrito Este, efectivos de las Direcciones Bomberos y Operaciones Especiales, el grupo GIR-Sur, motoristas del COEM-Kappa, integrantes de las Divisiones Drones y Negociadores, profesionales médicos del SAME y sumariantes de la Unidad Judicial N° 3.

Tras las tareas de negociación, personal del DOE-Kuntur irrumpió en el domicilio y logró aprehender al presunto autor, un joven de apellido González, de 18 años. El mismo quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.

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Catamarca Violencia

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