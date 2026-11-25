Un siniestro vial se registró durante la tarde de hoy, alrededor de las 15:00, sobre la avenida Circunvalación Néstor Kirchner, a la altura de un salón de eventos, en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo.

El episodio tuvo como protagonistas a una motocicleta Honda Storm 125 cc, de color gris, conducida por Walter Javier Rueda, de 29 años, y un automóvil Fiat Palio Adventure, también de color gris, que se encontraba estacionado a un costado de la banquina.

Por razones que son materia de investigación, la motocicleta en la que circulaba Rueda terminó impactando contra el vehículo que permanecía detenido en el sector. Según los datos del hecho, el automóvil sería propiedad de un hombre, aunque no trascendieron mayores precisiones sobre su titularidad.

Asistencia médica y traslado del motociclista

Como consecuencia del impacto, Walter Javier Rueda sufrió lesiones que requirieron asistencia médica en el lugar. Ante esta situación, facultativos médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron para brindarle las primeras atenciones.

Posteriormente, debido a las lesiones sufridas, el motociclista fue trasladado al Hospital San Juan Bautista de la Capital, donde quedó bajo atención médica.

El traslado se concretó luego de la intervención del personal sanitario, que asistió al joven tras el choque ocurrido sobre la avenida Circunvalación Néstor Kirchner.

Intervención policial y actuaciones judiciales

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría de San Isidro, quienes intervinieron para llevar adelante las tareas correspondientes ante el episodio vial.

Asimismo, participaron sumariantes del Precinto Judicial N° 10, encargados de labrar las actuaciones de rigor para documentar las circunstancias en las que se produjo el hecho.