Juicio por la muerte de Maradona: las querellas pidieron que las defensas no realicen "planteos"

Este martes comenzará en los Tribunales de San Isidro el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en una instancia judicial que se iniciará desde cero luego de la nulidad del primer proceso, anulando todo lo actuado tras el escándalo derivado del documental "Justicia Divina", protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach.

La nueva etapa del debate judicial se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 (TOC N°7), con audiencias previstas todos los martes y jueves, entre las 10 y las 17, bajo la intervención de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. En esta primera jornada se darán a conocer los lineamientos de apertura, en medio de un clima de expectativa por parte de familiares, querellantes, fiscalía y defensores.

Un juicio que vuelve a empezar desde cero

La causa investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino y buscará establecer las supuestas responsabilidades de los siete imputados vinculados a la atención médica de Maradona:

Leopoldo Luque , neurocirujano

, neurocirujano Agustina Cosachov , psiquiatra

, psiquiatra Carlos Díaz , psicólogo

, psicólogo Ricardo Omar Almirón , enfermero

, enfermero Mariano Perroni , coordinador

, coordinador Pedro Di Spagna , médico clínico

, médico clínico Nancy Edith Forlini, jefa de la internación domiciliaria

El reinicio del juicio se produce luego de la caída del primer debate, que fue declarado nulo tras conocerse la filmación no autorizada del proyecto audiovisual realizado dentro de las instalaciones judiciales.

Las querellas piden una audiencia sin "planteos"

Uno de los principales mensajes previos a la audiencia llegó desde la querella. Mario Baudry, abogado y actual pareja de Verónica Ojeda, confirmó que la madre de uno de los hijos de Maradona estará presente y expresó: "Esperaremos que sea todo muy tranquilo".

El letrado sostuvo además que la parte querellante llega con una preparación exhaustiva. "Nosotros tenemos toda la prueba preparada hasta el último detalle". Baudry reconoció que las defensas podrían intentar introducir diversos planteos, aunque remarcó su confianza en que no prosperen.

"Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón no le van a hacer lugar porque el Código Procesal Penal es muy claro". En la misma línea, Félix Linfante, uno de los representantes legales de Jana Maradona, quien también asistirá a la audiencia, manifestó su expectativa de que "realmente se pueda avanzar".

La presencia de la familia y la postura de la fiscalía

El abogado Fernando Burlando confirmó que Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna estarán presentes en la primera jornada del debate. La asistencia de las familiares refuerza la centralidad simbólica de una audiencia que marcará el reinicio formal de una causa de enorme repercusión pública.

"Estoy con expectativa de que arranque bien", señaló Burlando. Por su parte, el fiscal Patricio Ferrari puso el foco en la necesidad de superar los obstáculos que, según sostuvo, afectaron el avance del expediente. "Se deben superar las numerosas trabas y planteos que inició la defensa para llegar a un juicio eficaz y pronto".

El representante del Ministerio Público Fiscal definió con claridad el objetivo institucional de esta nueva etapa: "Impedir la impunidad de los responsables de la muerte de Diego Armando Maradona".

La mirada de las defensas

Desde las defensas también hubo señales de expectativa. Diego Olmedo, abogado del psicólogo Carlos Díaz, consideró que esta nueva instancia judicial podría desarrollarse con mayor celeridad "Entiendo que va a ser más rápido y claro que el anterior".

Además, anticipó una presencia activa de su defendido: "Le pediré (a Díaz) que esté en bastantes audiencias".

El trasfondo inmediato de este nuevo juicio está marcado por el episodio que derivó en la nulidad del debate previo. El año pasado se filmó un proyecto audiovisual dentro de los Tribunales, con participación de una entonces integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Según se detalló, la entonces magistrada ofreció una entrevista en su despacho, recorrió pasillos del edificio y se grabaron escenas de audiencias dentro de la sala, mientras incluso una cámara ingresó sin autorización al juicio con el objetivo de documentar el proceso. Ese episodio derivó en la nulidad y suspensión del debate, mientras que el 18 de noviembre de 2025, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, se votó por unanimidad la destitución de Julieta Makintach y su inhabilitación absoluta para ejercer cargos.

Con ese antecedente aún fresco, el nuevo juicio comienza bajo una premisa compartida por querellas y fiscalía: evitar dilaciones, superar planteos y encaminar un proceso eficaz que permita determinar responsabilidades en la muerte de uno de los ídolos más populares de la Argentina.