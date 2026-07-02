Secuestran en Capayán una motocicleta robada en Tucumán

Un operativo de control vehicular desarrollado por efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia permitió el secuestro de una motocicleta que registraba un requerimiento judicial emitido por la provincia de Tucumán por una causa vinculada a un supuesto delito de robo.

El procedimiento se concretó en el Puesto Caminero de Nueva Coneta, ubicado en el departamento Capayán, donde el personal policial realizaba tareas habituales de control vehicular e identificación de personas. Durante uno de esos procedimientos, los efectivos inspeccionaron una camioneta que transportaba una motocicleta y detectaron una serie de irregularidades que motivaron la intervención de personal especializado.

A partir de las verificaciones efectuadas por la División Sustracción de Automotores, se estableció que el rodado presentaba un requerimiento judicial vigente solicitado por la Comisaría Primera de la Policía de la Provincia de Tucumán, por lo que la motocicleta fue incautada y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Puesto Caminero de Nueva Coneta

El operativo se desarrolló mientras efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia llevaban adelante controles vehiculares e identificación de personas en el Puesto Caminero de Nueva Coneta, en el departamento Capayán.

En ese contexto, el personal policial procedió a controlar una camioneta Ford Ranger de color gris, conducida por un hombre mayor de edad. Durante la inspección del vehículo, los efectivos advirtieron que en la caja de la camioneta era transportada una motocicleta Honda XR 200 cc., circunstancia que dio lugar a una revisión más detallada del rodado.

La tarea formó parte de los controles habituales que se realizan en ese puesto caminero con el objetivo de verificar la documentación de vehículos y personas que circulan por la zona.

Al avanzar con la revisión de la motocicleta, los policías observaron que el rodado presentaría irregularidades, situación que motivó la inmediata adopción de nuevas medidas dentro del procedimiento. Frente a esa circunstancia, los efectivos solicitaron la presencia de personal de la División Sustracción de Automotores, dependencia especializada en la verificación e identificación de vehículos.

Consulta al sistema confirmó un requerimiento judicial

Una vez en el lugar, los integrantes de la División Sustracción de Automotores desarrollaron las tareas propias de su especialidad y realizaron una consulta en el sistema informático correspondiente.

Como resultado de esas verificaciones, se determinó que sobre la Honda XR 200 cc. pesaba un requerimiento judicial solicitado por la Comisaría Primera de la Policía de la Provincia de Tucumán. De acuerdo con la información obtenida durante el procedimiento, el pedido judicial estaba relacionado con el supuesto delito de robo, motivo por el cual se dispuso la inmediata incautación del vehículo.

Posteriormente, el rodado fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que continuará con las actuaciones correspondientes en relación con la causa.

El procedimiento quedó formalizado una vez concluidas las verificaciones técnicas y administrativas efectuadas por el personal especializado.