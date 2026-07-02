Por desobediencia judicial detienen a un hombre en Fiambalá

Un operativo llevado adelante por efectivos de la Comisaría de Fiambalá, en el departamento Tinogasta, culminó con la detención de un hombre de 63 años, sobre quien pesaba un requerimiento judicial por el supuesto delito de desobediencia judicial. El procedimiento fue ejecutado bajo las directivas impartidas por el Ministerio Público Fiscal de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial, en el marco de una actuación dispuesta por la autoridad competente.

La intervención policial se concretó en un inmueble ubicado sobre avenida Las Américas S/N°, en el barrio San Pedro, de la localidad de Fiambalá. Hasta ese lugar se trasladaron los efectivos para dar cumplimiento a la medida judicial vigente que recaía sobre el sexagenario.

Tras la ejecución de la orden correspondiente, el hombre fue detenido y posteriormente trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de nuevas disposiciones por parte de la Justicia interviniente.

El procedimiento

De acuerdo con la información oficial, la actuación policial se desarrolló siguiendo las directivas emanadas del Ministerio Público Fiscal de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial. En cumplimiento de esas instrucciones, numerarios de la Comisaría de Fiambalá se constituyeron en el domicilio señalado para ejecutar la medida judicial que había sido dispuesta sobre el hombre de 63 años.

Durante el operativo, los efectivos procedieron a la detención del sexagenario luego de constatar que sobre él existía un requerimiento judicial. Según la información suministrada, dicho requerimiento estaba relacionado con el supuesto delito de desobediencia judicial, motivo por el cual se concretó la aprehensión del hombre.

La actuación policial se limitó al cumplimiento de la orden dispuesta por la autoridad judicial competente, conforme a las directivas impartidas para el desarrollo del procedimiento.

La detención se produjo en el lugar donde fue localizado el hombre, sin que la información oficial aportara otros detalles sobre la causa o las circunstancias que originaron el requerimiento.