Precaución en La Cébila: nieve, escarcha y un siniestro vial

La intensa ola polar que afecta a gran parte de la provincia continúa generando complicaciones en distintos corredores viales y obligó a las autoridades a emitir nuevas advertencias para los conductores. En este contexto, la Dirección Nacional de Vialidad solicitó transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 60, particularmente en el tramo que atraviesa la Quebrada de La Cébila, donde las condiciones climáticas reducen la seguridad para la circulación.

El organismo nacional informó que sobre ese sector de la ruta se registra la presencia de nieve y escarcha en los bordes de la calzada, una situación que exige extremar las medidas preventivas al momento de conducir. A este escenario se suma un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 1.150, donde un vehículo permanece al borde de la calzada, circunstancia que incrementa el nivel de atención requerido para quienes deben atravesar la zona.

La advertencia fue difundida mientras las bajas temperaturas continúan afectando distintos puntos del territorio provincial, donde las nevadas registradas durante las últimas horas modificaron las condiciones habituales de transitabilidad.

La advertencia emitida por Vialidad Nacional

La Dirección Nacional de Vialidad comunicó este miércoles un pedido dirigido a todos los usuarios de la Ruta Nacional 60, especialmente a quienes deban circular por el tramo correspondiente a la Quebrada de La Cébila.

El organismo explicó que las condiciones climáticas provocaron la acumulación de nieve y escarcha sobre los bordes de la calzada, un fenómeno asociado a la ola de frío que atraviesa la provincia y que puede afectar la circulación vehicular.

Ante este panorama, las autoridades solicitaron a los conductores mantener una conducción preventiva y reducir los riesgos mientras persistan estas condiciones.

Un siniestro vial en el kilómetro 1.150

Además de las dificultades generadas por el estado de la calzada, la advertencia oficial incorpora otro elemento que requiere especial atención. El organismo nacional informó que a la altura del kilómetro 1.150 se produjo un siniestro vial, como consecuencia del cual un vehículo permanece al borde de la calzada.

Esta situación representa un factor adicional de riesgo para quienes transitan por el lugar, motivo por el cual el organismo pidió extremar los cuidados al aproximarse a ese punto de la ruta.

La ola polar continúa afectando a la provincia

La advertencia emitida por la Dirección Nacional de Vialidad se produce en el marco de la ola polar que afecta a gran parte del territorio provincial. Durante las últimas horas, las bajas temperaturas provocaron nevadas en distintos sectores de Catamarca, generando modificaciones en las condiciones de transitabilidad de diversas rutas.

En ese contexto, la presencia de nieve y escarcha en la Quebrada de La Cébila constituye una de las manifestaciones del fenómeno climático que atraviesa la provincia y que continúa impactando sobre la circulación vehicular.

Las condiciones meteorológicas registradas obligan a mantener un monitoreo permanente de los corredores viales, especialmente en aquellos sectores donde las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo y escarcha sobre la calzada.

La combinación de estos elementos configura un escenario que demanda una conducción responsable y atenta por parte de todos los usuarios de la Ruta Nacional 60. Mientras la ola polar continúa afectando a gran parte de la provincia y las nevadas se hacen presentes en distintos sectores del territorio catamarqueño, las autoridades mantienen vigente la advertencia para minimizar riesgos y preservar la seguridad de quienes deben desplazarse por uno de los principales corredores viales de la región.