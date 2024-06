La alarmante declaración del intendente: "Revisen a la policía"

El intendente de 9 de julio, el pueblo donde desapareció Loan, dijo "estar aterrado" por la desaparición del nene de cinco años y realizó un alarmante pedido: "Revisen a la policía".

Hugo Sebastián Ynsaurralde recibió a los vecinos que ayer realizaron una marcha para reclamar la aparición con vida de Loan Danilo Peña. En ese contexto, describió un panorama alarmante en el que habló de drogas y corrupción.

"Todos somos padres y hoy nos toca vivir una situación que jamás vivimos. Pero no seamos hipócritas, hay muchos involucrados con esa 'porquería'. Hoy tenemos un chico desaparecido, hay muchas aristas, pero desde hace tiempo y ahora también, le pedí a las autoridades que tomen medidas con respecto a la conducción actual de la comisaría", dijo Ynsaurralde en la plaza central de 9 de julio.

En diálogo con un medio local, explicó: "Hace años venimos advirtiendo algunas situaciones y parece que nadie hace nada. La ruta que atraviesa el pueblo, la 123, es una bendición, pero también un problema. Por acá pasan muchas cosas".

Para el jefe comunal no hay dudas de que Loan no se perdió: "Es evidente que se lo llevaron". En ese sentido, hizo una escalofriante advertencia: "Si en unos días Loan no aparece, esto puede volver a pasar. Estoy y estamos todos aterrados. Por mi hijo y por los hijos de todos".

“Acá hay mucha mafia y porquería. Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo. Lo que yo le quiero decir a mi gente es que en esta situación tiene que caer, caiga quien caiga. A mí no me importa. Si tiene que rodar mi cabeza o ustedes (la sociedad) creen que hice algo mal, díganmelo y yo doy un paso para el costado, no hay problema”, indicó de cara a los vecinos.