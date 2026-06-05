La autopsia confirmó la causa de muerte del bebé del accidente doméstico

El panorama judicial y médico en torno a la dolorosa pérdida que conmociona comenzó a ganar claridad desde una perspectiva estrictamente técnica. Tras la realización de los procedimientos correspondientes sobre el cuerpo del menor de edad, la autopsia confirmó la causa de muerte del niño que sufrió un accidente dentro de su hogar. El examen minucioso de los peritos médicos determinó con precisión científica las razones médicas que desencadenaron de forma inevitable el luctuoso desenlace.

De acuerdo con las conclusiones oficiales derivadas de la examinación pericial, el procedimiento al cuerpo de Bautista Cobacho Salcedo, el pequeño de un año y tres meses que murió tras un accidente doméstico en el loteo Mas Saadi en Valle Viejo, arrojó certezas definitivas sobre la naturaleza de sus lesiones. El análisis forense determinó que el fallecimiento se produjo de forma directa por las consecuencias de una herida cortante de extrema gravedad en la zona del cuello.

Los datos técnicos y legales que constan en las actuaciones oficiales del caso arrojan las siguientes precisiones:

El deceso del menor fue provocado por un shock hipovolémico.

Dicho shock fue desencadenado de manera fulminante por el corte de la yugular.

El fiscal Laureano Palacios es la autoridad judicial que se encuentra a cargo de la investigación de los hechos.

Tras conocerse el resultado forense, el fiscal a cargo dispuso la entrega del cuerpo a la familia para avanzar con las exequias.

Los detalles del trágico hecho

La reconstrucción de las circunstancias del suceso permite dimensionar las características de un evento repentino que alteró la normalidad de una jornada familiar. De acuerdo con la información conocida hasta el momento a través de los reportes oficiales, el luctuoso episodio se registró a última hora del jueves en un domicilio situado en el sector conocido como Loteo Más Saadi, un barrio residencial en desarrollo donde la familia del menor reside habitualmente.

Los informes detallan que el pequeño se encontraba jugando en el momento exacto en que se produjo el accidente que terminó desencadenando el fatal desenlace. Según los informes difundidos por las fuentes que intervienen en el caso, el menor habría chocado contra el vidrio de una mampara dentro de la vivienda.

Como consecuencia directa del fuerte impacto contra la estructura, la víctima sufrió heridas de extrema gravedad que motivaron de manera inmediata la solicitud de ayuda y la consecuente intervención de los servicios de emergencia de la localidad.

La mecánica del accidente doméstico

La investigación preliminar del caso se ha centrado en establecer la secuencia de los acontecimientos ocurridos en la propiedad. Las primeras informaciones señalan que el hecho se produjo mientras el niño desarrollaba actividades habituales dentro de su hogar, en un contexto de total cotidianidad. En circunstancias vinculadas al accidente doméstico, el bebé impactó contra una superficie vidriada correspondiente a una mampara que se encontraba ubicada en los interiores del inmueble.

La extrema gravedad de las lesiones sufridas en el cuello generó una rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar, iniciándose de inmediato las acciones destinadas a asistir al menor y procurar su traslado para recibir atención médica especializada en un centro de salud. Este lamentable episodio ocurrió puntualmente en una vivienda de la zona de La Costanera, dentro del departamento Valle Viejo, más precisamente en el sector denominado Loteo Más Saadi, donde se desarrollan ahora distintas actuaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

Tras el accidente, se dispuso la asistencia urgente del niño para intentar estabilizar sus signos vitales. Según indicaron fuentes de La Unión, personal médico del SAME acudió al domicilio con la celeridad que requería el caso para brindar atención al menor. Sin embargo, los profesionales médicos que llegaron al lugar constataron el deceso del bebé de manera inmediata, de acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento realizado en la vivienda, dando paso a las pericias científicas posteriores.