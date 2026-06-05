Tragedia: un bebé de 15 meses murió tras sufrir un grave accidente doméstico

Una profunda conmoción generó en el departamento Valle Viejo el fallecimiento de un bebé de apenas 15 meses de edad, quien perdió la vida tras protagonizar un trágico accidente doméstico ocurrido durante la noche del jueves en una vivienda ubicada en la zona de La Costanera.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el luctuoso episodio se registró a última hora de la jornada en un domicilio situado en el sector conocido como Loteo Más Saadi, donde el pequeño se encontraba jugando cuando se produjo el accidente que terminó desencadenando el fatal desenlace.

Según los informes difundidos, el menor habría chocado contra el vidrio de una mampara dentro de la vivienda. Como consecuencia del impacto, sufrió heridas de extrema gravedad que motivaron la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

El accidente doméstico

Las primeras informaciones señalan que el hecho se produjo mientras el niño desarrollaba actividades habituales dentro de su hogar. En circunstancias vinculadas al accidente doméstico, el bebé impactó contra una superficie vidriada correspondiente a una mampara.

La gravedad de las lesiones sufridas generó una rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar, iniciándose de inmediato las acciones destinadas a asistir al menor y procurar su traslado para recibir atención médica especializada. El episodio ocurrió en una vivienda de la zona de La Costanera, dentro del departamento Valle Viejo, más precisamente en el sector denominado Loteo Más Saadi, donde se desarrollan ahora distintas actuaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

Tras el accidente, se dispuso la asistencia urgente del niño. Según indicaron fuentes de La Unión, personal médico del SAME acudió al domicilio para brindar atención al menor. Los profesionales que llegaron al lugar constataron el deceso del bebé, de acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento realizado en la vivienda.

En paralelo a la asistencia médica, también se desarrollaron acciones destinadas a comunicar el hecho a las autoridades competentes. Según las mismas fuentes, un vecino trasladó en motocicleta al padre del niño junto al bebé hasta una dependencia policial.

La autopsia

La información recabada indica que el traslado hacia la comisaría se produjo entre las 23.10 y las 23.30 horas, momento en el que se dio aviso formal a las autoridades sobre lo ocurrido.

Ese procedimiento permitió activar las actuaciones correspondientes para este tipo de hechos, mientras se avanzaba en la recopilación de información sobre las circunstancias que rodearon el accidente.

Mientras la comunidad de Valle Viejo permanece impactada por la tragedia, las actuaciones judiciales continúan avanzando para determinar todos los detalles relacionados con el episodio. De acuerdo con la información proporcionada, actualmente se realiza la cirugía de autopsia, procedimiento que forma parte de las medidas dispuestas tras el fallecimiento del menor.

La realización de esta práctica permitirá incorporar nuevos elementos a la investigación y establecer formalmente aspectos vinculados a las lesiones sufridas durante el accidente doméstico.

El hecho provocó una fuerte consternación debido a las características del episodio y a la corta edad de la víctima. Mientras se aguardan los resultados de las actuaciones en curso, las autoridades continúan trabajando para reconstruir de manera precisa la secuencia de los acontecimientos ocurridos en la vivienda de La Costanera, donde una tragedia doméstica terminó con la vida de un bebé de 15 meses.