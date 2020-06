La contadora que destruyó un bar nocturno no declaró

Tal como estaba previsto, ayer a la mañana, la contadora Daniela Pérez, denunciada por haber provocado cuantiosos daños el domingo a la madrugada, en el pub nocturno “Callejeros”, cuando fue a buscar a su expareja, quien es socio propietario del comercio, se presentó ante el fiscal Jonathan Felsztyna para ser indagada por los supuestos delitos de daños y amenazas.

Acompañada de su abogado defensor, Dr. Sarli, la contadora se sentó ante el fiscal y escuchó la imputación que pesa en su contra. Paso siguiente, el fiscal le dio la palabra para que ejerciera su derecho de defensa, pero por recomendación de su abogado particular, prefirió guardar silencio y no declarar.

Acto seguido, el titular de la acción dio por finalizada la audiencia de indagatoria de imputada y dispuso que Pérez sea trasladada a la División Antecedentes de la Policía de la Provincia, para ser fichada y prontuariada. Ahora, resta que al fiscal se le remita la planilla de antecedentes de la contadora, para resolver si solicita la audiencia de control de detención o bien, le fija una caución. Cabe recordar, que Daniela Pérez, el pasado domingo, aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, llegó hasta el local “Callejeros” e ingresó buscando a su expareja, a quien no encontró. De acuerdo a la denuncia del otro propietario del local, Palacios, Pérez ingresó “furiosa” y destrozó todo cuando encontró a su paso, siendo valuadas las pérdidas en más de un millón de pesos.