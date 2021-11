La fiscalía pidió un año y seis meses de prisión efectiva

Hace instantes, el fiscal de la Cámara Penal nº 1 expuso sus alegatos en el juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Ángel Ayala, quien debe responder por el delito de homicidio en grado de tentativa y agresión con arma blanca.

El fiscal Alejandro Dalla Lasta mantuvo la responsabilidad en el hecho en contra de Ayala, pero pidió el cambio de la calificación, es decir, acusó al imputado por el delito de "lesiones graves. Al entender que no hubo intención de Ayala de matar a su hermano".

En líneas generales, el fiscal reiteró las manifestaciones realizadas por ambas víctimas, resaltando que no quedó acreditada la intención del dolo por parte del imputado, pero sí la acción de querer lesionarlo.

Asimismo, hizo mención al contexto de vida de las víctimas y el victimario, por lo que al momento de pedir la pena solicitó un año y tres meses de prisión efectiva y que sea declarado reincidente por primera vez, ya que cumplió una condena por un robo con arma.

Luego, alegó la defensa a cargo del doctor Estanislao Reynoso, quien pidió que el hecho sea calificado como lesiones leves ya que no habría existido riesgo en la vida de la víctima y pidió que la condena sea la menor y se dé por cumplida en razón de que se encuentra detenido en el penal desde enero del año 2021.

Ahora deliberan los jueces el fallo. En la última palabra, Ayala pidió disculpas y una nueva oportunidad para criar a sus hijas.

Previamente, los jueces del tribunal de la Cámara Penal nº 1 hicieron pasar a la sala a los testigos: los dos hermanos del imputado, quienes están en la causa también como víctimas.

El primero en declarar fue Carlos Ayala, quien dijo que, al igual que su hermano, "estaban empastillados y que todo habría iniciado por una lata de cerveza". Luego agregó que “volvió y me dijo 'no te hagás el malo'. Yo le dije 'vos no te hagás el malo', y hacía ademanes con una punta y le dije que no lo hiciera porque me podía herir. Forcejeamos y fue lo que pasó”.

Asimismo, a preguntas de las partes resaltó: "no creo que haya tenido intención de matarme".

Luego se sentó ante el estrado Cristian Ayala, quien dijo que escuchó a sus hermanos discutir y cuando salió vio a Carlos herido y al reclamarle a su otro hermano, el imputado, este le dijo "no te metás porque te va a pasar lo mismo" y le habría asestado un puntazo, pero que no le provocó lesión.

Además, el segundo testigo indicó sentirse "molesto aún con el imputado por lo que le hizo a él y a su hermano". Ante el relato de las víctimas que oficiaron de testigos las partes desistieron de los demás testigos.