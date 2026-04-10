La Fiscalía pidió un veredicto de culpabilidad para los tres imputados

l juicio por jurados por el crimen de Fernando Reyes, ocurrido en la localidad de La Ciénaga, departamento Belén, entró en su etapa final luego de una intensa jornada desarrollada este jueves, marcada por los testimonios de todos los imputados, quienes expusieron sus versiones de los hechos en medio de acusaciones cruzadas y denuncias de cohesiones. En ese contexto, se dio inicio a los alegatos de clausura, instancia en la que la Fiscalía sostuvo la acusación contra los tres imputados y solicitó un veredicto de culpabilidad.

La misma postura fue adoptada por la querella, que en esta etapa decisiva del debate también pidió al jurado popular que declare culpables a los acusados por el homicidio.

La etapa final del juicio por jurados

Con el comienzo de los alegatos de clausura, el proceso judicial ingresó en uno de sus momentos más determinantes. La jornada previa estuvo atravesada por las declaraciones de Danna Estrella Martínez, Simón Alcides Toranzo y María del Valle Villagra, quienes brindaron testimonio ante el jurado en una audiencia intensa, donde no faltaron los señalamientos mutuos entre los propios imputados.

Según se informó, los tres testimonios se desarrollaron en un clima de cruces de acusaciones y con la aparición de denuncias de cohesiones, elementos que marcaron el tono de una audiencia clave antes del cierre del debate. Concluida esa instancia, la acusación pública ratificó su hipótesis y avanzó con un pedido concreto: que el jurado popular emita un veredicto de culpabilidad respecto de los tres imputados.

Los cargos que enfrentan los acusados

La causa presenta distintas calificaciones legales según la situación de cada uno de los imputados.

Danna Estrella Martínez enfrenta la acusación por:

"Homicidio triplemente agravado por relación de pareja previa"

"Con alevosía"

"Por el concurso premeditado de dos o más personas"

En carácter de coautora

Por su parte, Simón Alcides Toranzo y María del Valle Villagra están imputados por:

"Homicidio doblemente agravado por alevosía"

"Por el concurso premeditado de dos o más personas"

También en carácter de coautores

Durante el proceso se indicó que, en caso de ser declarados culpables conforme a estas calificaciones legales, los tres podrían recibir la pena de prisión perpetua, dada la gravedad de los delitos atribuidos.

La reconstrucción del crimen de Fernando Reyes

De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía, el crimen ocurrió entre el 3 y el 4 de diciembre de 2022. Según esta reconstrucción, Fernando Reyes había acordado encontrarse con Martínez y Villagra para asistir a un baile en el Club San Roque, en La Ciénaga.

Siempre según la acusación, durante el trayecto ambas mujeres habrían convencido a la víctima de tomar un camino alternativo cercano a la Ruta Nacional 40. Ese desvío aparece como un punto central dentro de la teoría fiscal, ya que en ese lugar Simón Alcides Toranzo se encontraba aguardando.

La secuencia descripta por la Fiscalía sostiene que, al producirse el encuentro, Toranzo atacó a Reyes arrojándole una piedra que impactó en su cabeza. A partir de allí se habría desencadenado un forcejeo, en medio del cual, según la acusación:

Martínez habría colaborado golpeándolo con un objeto

Villagra lo habría agredido con piedras

El tramo final de la hipótesis acusatoria

La reconstrucción fiscal concluye con el momento más grave del episodio. Según fue expuesto durante el juicio, cuando Fernando Reyes ya se encontraba reducido, fue atacado nuevamente con una piedra de gran tamaño, agresión que le habría provocado la muerte.

Sobre esta base, tanto la Fiscalía como la querella mantuvieron la acusación en todos sus términos y solicitaron al jurado popular un veredicto de culpabilidad para los tres imputados, en el tramo final de un juicio que ahora se encamina hacia una definición determinante sobre el crimen ocurrido en La Ciénaga, departamento Belén.