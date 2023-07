La Justicia investiga si participaron otras personas en el crimen de Joaquín

Raúl Frencia, abogado de la familia de Joaquín Sperani, sostuvo que la Justicia investiga si hubo participación de más personas en el crimen del adolescente de Laboulaye, ocurrido en los últimos días.

Explicó que la situación es dramática y que los padres no tienen respuesta por lo ocurrido. "No tenemos más información de lo que nos ha comunicado el Juez de Menores y no tengo acceso a la autopsia. La Justicia está investigando si hubo una sola persona involucrada en el crimen o si son más", precisó.

Frencia explicó que tanto Joaquín como la persona que confesó el crimen eran amigos y que siempre se visitaban. "El hecho de que el supuesto asesino se haya llevado el celular de Joaquín es una conjetura. Los padres están consternados por la situación y no encuentran una respuesta certera. No podemos brindar más información que la que los medios están dando, es lo que tenemos".

Y añadió: "La causa está bajo secreto de sumario, por eso hay muchas cosas que no conocemos".

También sostuvo que el presunto asesino es inimputable por ser menor de edad. Sin embargo, aclaró: "Si hubiera más implicados, hay que analizar si son menores o mayores de edad. Vamos a acompañar toda la investigación y nos vamos a presentar como querellantes particulares para ver si se abre otra línea investigativa".

Por último, el abogado dijo que no puede descartar ni afirmar que Joaquín haya sido víctima de bullying. "Todo está abierto a investigación y, sobre esa base, estamos trabajando".

"La mamá fue convocada un par de ocasiones en el colegio y se labraron determinadas actas a las que no tuvimos acceso. Las vamos a solicitar para saber si el colegio había tomado por entonces alguna determinación", finalizó.