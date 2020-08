La Justicia le secuestró el teléfono celular al tío acusado de abusar de sus sobrinas menores de edad

Mientras el fiscal de la causa, Dr. Carlos Moreno Vázquez, continúa investigando al tío de dos niñas de 7 y 9 años, quienes habrían sido víctimas de abuso sexual, ayer el personal comisionado por la Justicia allanó el domicilio del sospechoso, desde donde secuestraron un teléfono celular, propiedad del detenido.

De acuerdo a lo informado por voceros judiciales consultados durante el procedimiento realizado en el domicilio del sospechoso, ordenado por la Fiscalía de Instrucción N° 4, los investigadores secuestraron un teléfono celular Samsung modelo J2 Core, de color negro, con su respectiva funda. Elemento que contendría material de interés para la causa.

Según trascendió, la Justicia intenta determinar si los abusos sufridos por las hermanitas habrían sido grabados o fotografiados por el tío,

cuyo material podría estar en el celular, como así también podrían existir otros elementos de prueba.

Tras el secuestro del móvil, el fiscal de la causa dispuso que sea remitido al Laboratorio Satelital, para su apertura y análisis del contenido.

Por otra parte, ayer se conoció también que a las niñas, víctimas de los ultrajes de su tío, se les iba a tomar declaración a través de la cámara Gesell, para evitar así la revictimización de las criaturas, medida judicial que iba a desarrollarse durante la jornada, en el Centro Interdisciplinario Forense. En tanto, que voceros de la causa indicaron que el sujeto acusado y detenido el último domingo, en Valle Viejo, por la Policía, tras la denuncia de la madre de las pequeñas, habría recuperado la libertad debido a que se había cumplido el plazo en que podía permanecer sin ser indagado. Medida que no se habría concretado en razón de que al fiscal no se le habían remitido los resultados de las cámaras Gesell, como así también de otras pericias que permitan formular la imputación en contra del sospechoso de 51 años, detenido en Villa Dolores, el domingo a la tarde.



Juicio

Por otra parte, a partir de hoy, en la Cámara Penal N° 2, dará inicio un debate oral por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima y por la situación de convivencia en calidad de autor.

El imputado es un hombre de 51 años de edad, de quien, para resguardar a la víctima, quien es nieta de la pareja del imputado, no será identificado. El hecho ocurrió entre los años 2007 y 2015, cuando la víctima tenía entre 4 y 12 años de edad. El tribunal que lo juzgará estará integrado por los jueces Luis Guillamondegui, Fabricio Gershani Quesada y la Dra. Elizabeth Cabanilla.