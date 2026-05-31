Perdió el control, chocó contra una muralla de contención y volcó en la Ruta Nacional 38

Un importante siniestro vial se registró alrededor de las 00.00 sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del puente Río del Valle, cuando un automovilista perdió el control de su vehículo, impactó contra una muralla de contención y posteriormente terminó volcando.

De acuerdo con la información suministrada, el hecho tuvo como protagonista a un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol Power, de color blanco, que era conducido por Rodrigo Marcelo Ovejero, de 45 años.

Por causas que no fueron detalladas, el conductor perdió el control del rodado mientras circulaba por la mencionada ruta nacional. Como consecuencia de esa maniobra, el vehículo impactó contra una muralla de contención ubicada en el sector y, tras el choque, terminó volcando sobre la calzada. La secuencia del accidente generó una situación de riesgo adicional cuando, luego del vuelco, el automóvil colisionó con una rueda que había salido despedida de otro vehículo que se encontraba en el lugar.

La participación de un segundo vehículo

Según se informó, la rueda pertenecía a un automóvil Volkswagen, modelo Nivus, que era conducido por Cristian Del Valle Gómez, de 33 años. Tras desprenderse del vehículo, la rueda quedó en la zona donde posteriormente impactó el Volkswagen Gol Power luego de volcar.

De esta manera, el siniestro involucró a dos vehículos de la misma marca, aunque con consecuencias diferentes para sus ocupantes. Mientras Rodrigo Marcelo Ovejero sufrió lesiones como resultado del accidente, Cristian Del Valle Gómez no presentó heridas y resultó ileso.

Asistencia médica en el lugar

Luego de ocurrido el hecho, se dispuso la intervención de los servicios de emergencia para asistir al conductor lesionado. Ovejero fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado por personal del SAME debido a los golpes sufridos durante el accidente.

De acuerdo con los datos aportados, el conductor del Volkswagen Gol Power presentaba lesiones compatibles con los impactos producidos durante la colisión contra la muralla de contención y el posterior vuelco del vehículo.

En cambio, el conductor del Volkswagen Nivus no requirió asistencia médica al no haber sufrido lesiones.

Intervención judicial

Tras el siniestro vial, se dio participación a las autoridades competentes para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

En el caso tomó intervención la Unidad Judicial N.º 2 (UJN 2), organismo encargado de llevar adelante las actuaciones derivadas del hecho.

El episodio quedó registrado como un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada sobre uno de los principales corredores viales de la provincia, donde un conductor perdió el control de su vehículo, chocó contra una estructura de contención, volcó y terminó impactando contra una rueda desprendida de otro automóvil, en una secuencia que dejó como saldo un hombre lesionado y otro conductor sin heridas.