La pareja detenida por los millonarios robos en el CAPE no declaró

Tal como estaba previsto, en la mañana se llevaron a cabo en la Fiscalía de Instrucción N° 7, a cargo del Dr. Alejandro Gober, las audiencias de indagatoria de imputados a Daniel Moya y Valeria Varela, ambos detenidos el martes en el marco de la investigación del millonario robo de los que venía siendo blanco, de un tiempo a esta parte, el pabellón N° 26 del CAPE, donde funcionan oficinas dependientes del Ministerio de Educación de la provincia.

Alrededor de las 9.00 de la mañana, el personal de la División Traslado llevó a Moya y a Varela al edificio de la fiscalía de calle Junín al 600. Allí se entrevistaron con su abogado, el defensor oficial en feria, Dr. Daniel Castillo, y, luego, se sentaron ante el fiscal, quien les hizo conocer el hecho del que se les acusa y la imputación. En el caso de Moya se le imputó el delito de hurto continuado y a Varela el delito de encubrimiento por receptación, ambos en calidad de autor.

Seguidamente, y por recomendación del abogado defensor, ambos imputados optaron por guardar silencio, concluyendo así el acto procesal, siendo de inmediato ambos trasladados nuevamente a su lugar de detención, donde continuarán privado de la libertad.

Voceros judiciales consultados indicaron que, tras las indagatorias, el fiscal Gober solicito las planillas de antecedentes, tanto de Moya como de Varela, las cuales le serán remitidas en las próximas horas. Una vez que el fiscal cuente con dicha información resolverá si le solicita a la juez de ejecución en feria, Dra. Alicia Cabanilla, la audiencia de control de detención para ambos imputados, para uno solo de ellos o para ninguno. Si bien podrían recuperar la libertad, esta sería previo pago de una caución y continuarían vinculados a la causa penal.

Millonario botín

Asimismo, las fuentes consultadas informaron que, durante los reiterados ilícitos de los cuales fueron blanco dichas oficinas y del los cuales se le acusa a Moya de ser el autor, el montó del botín sustraído asciende a cifras millonarias.

De acuerdo con lo que habrían podido reconstruir los pesquisas, Moya sería el encargado de ingresar a dichas oficinas valiéndose de su trabajo, ya que se desempeñaba como seguridad privada en el predio del CAPE y sin violentar ninguna abertura ?razón por la cual su acción es calificada como hurto y no robo por el fiscal ya que no hay fuerza en las personas o en las cosas, requisitos del robo-. Sustrajo monitores, CPU, teclados, mouse, ventiladores, etc., los que luego eran aparentemente entregados a Varela ?quien sería su pareja según las publicaciones de esta en la red social Facebook-, quien, a sabiendas de que los mismos eran productos supuestamente de un hecho ilícito, los recibía para su posterior 'reducción'.

La punta del ovillo que llevó a los investigadores a esclarecer el millonario hurto fue el video que grabaron las cámaras de seguridad colocadas en dicha oficina, tras un importante robo reportado el 14 de diciembre de 2021, en el quedó grabado Moya cuando se apoderaba, entre otros elementos, de unos monitores.