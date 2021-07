La policía busca a un pirómano que prendió fuego una motocicleta

La policía departamental de Andalgalá trabaja en procura de ubicar a un pirómano, quien el domingo a la noche prendió fuego una motocicleta.

Fuentes policiales consultadas indicaron que aproximadamente a las 22:30 del domingo, tomaron conocimiento mediante un llamado telefónico, que en el distrito de Malli, más precisamente en inmediaciones a la escuela, un rodado se estaba prendiendo fuego.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con un sujeto, quien dijo llamarse Ángel Carranza, de 32 años, quien se encontraba junto a la propietaria del domicilio, una mujer de apellido Pavón y otras personas intentando sofocar las llamas que envolvían una motocicleta.

Según les manifestó el damnificado, en horas tempranas, se había reunido en dicho domicilio, donde funciona un kiosco, a consumir bebidas alcohólicas junto a otros dos sujetos a los que dijo no conocer.

Ahora bien, cerca de las 22:30, encontrándose en el interior de la vivienda de la señora Pavón, observó a través de una de las ventanas unas llamas, por lo que salió de inmediato a la calle en donde vio la motocicleta, propiedad de su hermano, incendiándose. Según explicó se trataba de una moto marca Honda, modelo CB 1 de color azul, sin dominio.

Si bien, y colaborado junto a otras personas, se logró sofocar las llamas, no se pudo evitar que los daños fueron casi totales en el rodado.

Seguidamente, los efectivos convocaron al personal de la División Criminalística de Andalgalá, quienes trabajaron sobre la moto bajo las directivas de la fiscalía en feria. En tanto, que Carranza se dirigió a la comisaría y denunció el incendio que, en principio, todo hace presumir se originó de manera intencional.



En Capital

Por otro lado, ayer a las 17:30, efectivos de la Comisaría Sexta se constituyó en calle Córdoba y pasaje Vélez Sarsfield, donde un automóvil se habría prendido fuego. Al llegar los efectivos, observaron un vehículo envuelto en llamas, por lo que convocaron de inmediato a los bomberos voluntarios, quienes luego de varios minutos, lograron controlar las llamas y, finalmente, sofocar el incendio.

Una vez sofocado el fuego, los efectivos se entrevistaron con Adalberto Carabajal (77), propietario del vehículo, tratándose este de un Renault 11, de color azul, dominio JZU 449, quien les manifestó que, momentos antes, estaba soldando la parte del capot y unas chispas provocaron el fuego en el interior del vehículo.

De manera preventiva, la policía convocó un móvil del Same, que asistió a Carabajal, no siendo necesario el traslado del mismo ya que se encontraría en perfecto estado de salud.

Posteriormente, trabajó personal de Criminalística y de la unidad judicial, bajo las directivas de la fiscalía en feria.