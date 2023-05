La querella pedirá la detención de policías por el encubrimiento en el crimen del exministro

Así lo manifestó el abogado Iván Sarquis, al finalizar una nueva marcha por pedido de justicia, encabezada por los hijos de “Rojitas”, donde el acompañamiento fue escaso. “Poné que es una muerte natural”, remarcó Fernando que dijo un Policía.

En la mañana Fernando y Natalia Rojas volvieron a salir a la calle pidiendo justicia. Esta vez, la marcha tuvo otro recorrido y finalizó en la Fiscalía General. El acompañamiento de la gente fue escaso y solo asistieron políticos de la oposición.

Pasadas las 10:30 los manifestantes se apostaron con carteles y pancartas del rostro de Rojitas con la leyenda "Justicia" sobre la avenida Ocampo, enfrente al complejo Urbano Girardi, y de allí marcharon por la avenida Virgen del Valle hasta la Fiscalía General.

Al llegar al edificio judicial, que estaba fuertemente custodiado por la Policía, Fernando les habló a los presentes y pidió que no se siga encubriendo más el crimen de su padre. Cargó contra el personal de la División Homicidios que trabajó el día del hallazgo del cuerpo de su padre, asegurando que este le dijo a sus pares que informaran que la muerte era “natural”. En este orden de ideas, aseguró Fernando, hay numerosas irregularidades en el expediente que lo único que hacen es confirmar “que la familia tenía razón cuando habló de un encubrimiento”, agregó.

Luego también se refirió a la versión que daba cuenta sobre que la familia quería “cremar el cuerpo de Rojitas”. Del expediente surge que “fue la antropóloga forense Fernanda Minoto, quien es jefa de prensa del Ministerio de Desarrollo Social y de Uthgra, como así también de Luis Barrionuevo, quien intentó ingresar a la morgue cuando a mi papá le estaban haciendo la autopsia y no se lo permitieron. Quiso ingresar “chapeando” con que era la antropóloga forense y que debía estar allí”, explicó Fernando, agregando: “Como no la dejaron pasar dijo que tenía que saber de primera mano qué le había pasado a Rojas porque la familia quería cremar el cuerpo, lo que no es verdad”.

También en su alocución Fernando le pidió a las autoridades de la Justicia que se pusieran en el lugar de la familia y que entendieran el dolor que ellos sienten al ver como hijos el cuerpo de padre a través de las fotos del expediente.





Encubrimiento

Antes de finalizar la marcha y, por primera vez, el abogado querellante de la familia tomó la palabra y se refirió a la causa penal que investiga el encubrimiento denunciado por Fernando a principios del mes de marzo.

“Es inentendible como hoy aún la Justicia no ha tomado ninguna medida en relación a las personas que participaron del encubrimiento del crimen. Nosotros hemos podido individualizar a las personas que, desconociendo qué las motivó, intentaron encubrir el homicidio”. “Son personas de la Policía y de la Justicia”, reconoció el letrado al ser consultado para que las individualizara, sosteniendo: “vamos a pedir distintas medidas que la fiscalía debió ya realizar, pero va a ser la familia, 60 días después, quienes pedirán la detención de estas personas”, sentenció Sarquis, quien también renegó por el trato que el fiscal Costilla le da a la causa.

“No es una causa común, se ha matado a un ministro y el fiscal pretende que esta parte se presente entre las 7 y 9 de la mañana todos los días para ser notificado del expediente, cuando se le pidió que se lo haga de otra manera. Por eso la información que tenemos de la causa es nula”, renegó.





Nueva convocatoria

Antes de la desconcentración, un amigo de los hijos de Rojas invitó a los presentes y anunció que el próximo viernes a las 10:00 de la mañana se realizará una nueva marcha. Esta vez el lugar de concentración será en la Plaza de El Maestro, desde donde marcharán hasta la Gruta de la Virgen del Valle para pedirle a ella el esclarecimiento del crimen de Rojitas.