La víctima catamarqueña fue asesinada con un block de cemento

Se conocieron algunos detalles del asesinato que tiene como víctima a la catamarqueña Susana Romero y que conmociona a la vecina provincia. Se supo que si bien la víctima presenta múltiples golpes, el que le causó la muerte es un golpe contundente en la cabeza con un block de cemento, elemento que ya fue secuestrado.

Susana del Valle Romero habría sido trabajadora sexual y el imputado habría sido un cliente frecuente, por lo que este vínculo acreditaría el femicidio. Jonathan Tejada Peralta terminó confesando todo a un amigo expresándole "me la mandé". Este hombre se dirigió rápidamente a la Comisaría Cuarta, quienes requirieron la orden del juez para allanar la casa, donde efectivamente se dieron con la macabra escena de la mujer asesinada cubierta con escombros.

Por ello es que en horas de la tarde del viernes se realizó una marcha, donde familiares y comunidad en general marcharon pidiendo justicia. Una vez más, un femicidio cubre la realidad de la provincia y la sociedad espera que se esclarezca y que se haga justicia.

Sobre el caso

El hecho se registró en el barrio La Florida, a 100 metros de avenida Ramírez de Velasco. La víctima, Susana Del Valle Romero, era oriunda de la provincia de Catamarca y tenía 49 años de edad. El agresor, Tejada Peralta Jonathan Alexis, se encuentra detenido. Marcela Romero, sobrina de la víctima se refirió a la causa de la muerte ocurrida ayer en el barrio La Florida. Además, pidió que el asesino "se pudra en la cárcel" e indicó que el acusado es hijastro del comisario de la Cuarta.

Tras el femicidio ocurrido el jueves en el barrio La Florida, Marcela Romero, sobrina de la mujer asesinada habló en los medios de comunicación. Contó algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre el hecho, teniendo en cuenta que la causa está bajo secreto de sumario.

Sobre cómo se enteraron del crimen, contó que el asesino "le contó que se mandó una macana y que mató a una mujer y ese chico lo denunció en la policía", al tiempo que remarcó que "nunca nos llamaron para avisarnos". Sobre la manera de la cual le quitó la vida, la sobrina contó que "la aplastó con un block, la mató como un perro".

Por otro lado, alertó que femicida tiene familiares en la policía, ante lo cual reclamó que no tenga un trato especial por ello. "El chico tendría algún parentesco con el comisario de la Cuarta y que su madre sería policía", indicó y agregó que "lo único que sabemos es que estaría detenido en la dirección de Investigaciones".

"No queremos que la muerte de mi tía quede en la nada. Lo que queremos es justicia y que se pudra en la cárcel. No queremos que lo larguen por ser el hijastro de un policía, mi tía no merecía morir como la mató", manifestó al respecto. (Fuente Nueva Rioja)