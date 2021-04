Liberaron a los antimineros detenidos en Andalgalá

Hace minutos y después de catorce días detenidos, los manifestantes antimineros andalgalenses fueron liberados. El hecho se da luego de bajarse la caución a 150.000 pesos y posterior al reclamo que sus compañeros de lucha le formularon al Gobernador de la provincia, cuando este recorría la Perla del Oeste.

Ante esto Matías Paz, Walter “Ají” Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damian Abel recuperaron la libertad, pero seguirán vinculados a la causa al igual que Aldo Flores, Sara Fernández y Ailen Diamante Saracho, quienes se encuentran en sus domicilios.

La fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Andalgalá, Marta Nieva, bajó la caución impuesta de 300.000 a 150.000 pesos. Esto había sido solicitado por el abogados de los ambientalistas. Ahora y tras garantizarse el pago del monto, lograron recuperar su libertad.

“Nuestra lucha continúa hasta que no haya ningún compañero más judicializado por defender el agua de nuestra cuenca. Los incidentes en las oficinas de Agua Rica no fueron meros actos de vandalismo, como pretenden hacernos creer. Hay que inscribirlos dentro del contexto de lucha histórica de un pueblo que ya se ha cansado de decir no, y que no lo escuchen. Quieren mostrarnos como violentos cuando desde la misma empresa en complicidad con el poder de turno, fueron preparando el escenario para tal suceso”, sentenciaron desde la Asamblea El Algarrobo tras conocerse la noticia.

