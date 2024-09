Lo asesinaron a tiros porque le robó dinero y un teléfono celular

Un hombre de 35 años murió ayer a la tarde en el sur de la Capital, tras ser baleado cuando circulaba a bordo de una motocicleta, por otro sujeto que se trasladaba en otro rodado similar y que lo venía persiguiendo desde Valle Viejo. Al cierre de esta nota, uno de los autores del homicidio se entregó ante la policía, mientras que un restante continúa prófugo y es intensamente buscado por los investigadores, quienes además buscan dar con el arma homicida.

De acuerdo a la información que se dio a conocer de voceros de la causa a La Unión Digital, la víctima identificada como Juan Carlos Casas habría sustraído en horas de la mañana dinero -no se especificó la cantidad- y un teléfono celular de la casa de uno de los dos involucrados en el hecho de sangre, este habría sido el móvil que desató la tragedia.

Enterados del robo, el damnificado habría buscado la colaboración del ahora arrestado, quien solo será identificado con la inicial de su apellido M. para buscar a Casas y "recuperar" los elementos robados.

Según la versión, estas personas buscaron a la víctima durante todo el día logrando dar con su paradero en hora de la tarde en el departamento Valle Viejo. Tras una breve persecución por calles internas del departamento chacarero, los sujetos llegaron hasta Antapoca, en las inmediaciones de la estación de servicio donde hubo una pelea entre los tres. En esas circunstancias, Casas habría sufrido una herida punzo cortante en su brazo derecho, logrando nuevamente abordar la moto y escapar. M., quien sería el que conducía la moto, siguió a Casas junto a su cómplice logrando interceptar en la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la rotonda del ex hotel Sussex, donde le dispararon por la espalda. El disparo impactó en la espalda y otro en la pierna izquierda, lo que le hizo perder el control del rodado y caer a un lateral de la ruta en cercanías al guardarrail, en tanto la moto quedó a unos metros más adelante.

Tras el ataque los ocupantes de la otra moto, quienes fueron vistos por ocasionales testigos, se dieron a la fuga. En tanto dos mujeres que vieron el hecho llamaron a la policía.

En breve el personal de la Comisaría Novena llegó al lugar y divisaron a la víctima Casas que estaba inmóvil tendido sobre la calzada. En ese momento circulaba por el lugar una ambulancia del departamento Pomán, cuyos médicos asistieron al herido y lo trasladaron al Hospital San Juan Bautista.

Lamentablemente, al ingresar pasadas las 17.00 horas, los médicos de la guardia del nosocomio confirmaron su deceso.

Anoticiado del hecho, el fiscal Jonathan Felzstyna dispuso que el médico legista examinara el cuerpo y confirma el deceso por la lesión con arma de fuego en principio, pero recomendando de todos modos la realización de la autopsia. Medida judicial que se llevará a cabo en la mañana de hoy en la morgue judicial.

En tanto se dispuso también que se resguardara el lugar del hecho donde trabajaron más tarde los peritos y el personal Judicial.

Mientras los investigadores trabajaban en la escena, una persona se contactó con el personal de la división investigación y le manifestó haber participado del hecho que le costó la vida a Casas, indicando que era su deseo ponerse a disposición de la justicia.

La policía se dirigió a la casa del sujeto de apellido M., lo arrestó y lo trasladó a la División Investigación donde permanece detenido a disposición de fiscal.

Según trascendió, el hombre le habría dicho a los policías que Casas le había robado a un amigo dinero y el teléfono celular, por lo que habían salido a buscarlo y solicitó ayuda de su amigo para dar con el paradero de la víctima.

Si bien el otro sujeto, quien sería el autor del disparo, puesto que M. le dijo a los investigadores que él manejaba la moto, fue identificado con nombre y apellido pero hasta anoche no había novedades sobre su paradero.

Al cierre de esta nota, se conoció que los investigadores trabajaban en la localidad de Antapoca donde se habría originado la primera pelea entre la víctima y sus victimarios.