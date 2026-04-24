Lo encontraron con una mesa robada, amenazó a vecinos y terminó detenido

Un procedimiento policial llevado adelante en el departamento Fray Mamerto Esquiú derivó en la aprehensión de un joven de 19 años y el secuestro de un elemento de dudosa procedencia. El hecho se originó a partir de una denuncia que alertó sobre una situación de amenazas en el barrio El Hueco, en la localidad de San Antonio.

De acuerdo a la información proporcionada, efectivos de la Comisaría de San Antonio se constituyeron en el lugar tras tomar conocimiento de lo ocurrido. Allí, los uniformados dialogaron con una joven de 28 años, quien manifestó que un sujeto la habría amenazado y posteriormente habría hecho lo propio con otros vecinos de la zona, para luego retirarse del lugar.

Este testimonio inicial permitió activar un operativo inmediato de búsqueda, orientado a localizar al presunto autor de las amenazas, a partir de las características físicas y de vestimenta aportadas por la denunciante.

Búsqueda y aprehensión en la vía pública

Con los datos recabados, el personal policial desplegó un rastrillaje en las inmediaciones, que culminó en la zona de la rotonda del ciclista. En ese punto, los efectivos lograron identificar y proceder a la aprehensión de un joven de apellido Bazán, de 19 años, quien coincidía con la descripción brindada previamente.

Al momento de su interceptación, el sujeto se encontraba trasladando una mesa de madera. Ante la consulta de los efectivos, no pudo acreditar la legítima propiedad ni la procedencia del objeto, lo que motivó su inmediato secuestro en el marco del procedimiento.

El hallazgo del elemento generó un nuevo componente dentro de la intervención, al incorporar la sospecha sobre el origen del objeto que el joven transportaba en la vía pública.

Intento de fuga y comportamiento agresivo

Según se informó, durante el procedimiento el joven habría intentado darse a la fuga, aunque no logró concretarlo debido a la intervención del personal policial. Esta conducta derivó en una situación de mayor tensión en el lugar.

Además, se indicó que el aprehendido se tornó agresivo con los efectivos intervinientes, lo que obligó a reforzar las medidas de seguridad para garantizar el control de la situación. Este comportamiento fue considerado al momento de su traslado y posterior alojamiento en la dependencia policial.

Actuación judicial

Tras la aprehensión, el joven fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial correspondiente, a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este. Desde ese ámbito judicial se impartieron las directivas a seguir en relación con el caso.

La intervención de la fiscalía marca el inicio de la etapa judicial del proceso, en la que se determinarán las responsabilidades y se evaluarán las circunstancias del hecho denunciado, así como la situación del objeto secuestrado.