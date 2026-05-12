Lo sorprendieron cuando intentaba robar en una vivienda de Catamarca

En la tarde de hoy, a las 16:10, numerarios de la Comisaría Sexta realizaban recorridos preventivos por distintos puntos de su jurisdicción cuando detectaron una situación irregular en la avenida Latzina, entre calles Deodoro Maza y Teodulfo Barrionuevo. Allí, los efectivos aprehendieron a un joven de apellido Figueroa, de 27 años, quien fue sorprendido infraganti al salir del interior de un inmueble.

Según los reportes policiales, el joven habría ingresado a la vivienda con aparentes intenciones de cometer un ilícito, aunque no logró consumar su objetivo. La propiedad pertenece a una mujer de 52 años, quien fue inmediatamente invitada por las autoridades a realizar la denuncia penal correspondiente.

Procedimiento judicial y medidas a seguir

La víctima formalizó la denuncia en el Precinto Judicial N° 6, iniciando así el proceso legal que permitirá establecer la responsabilidad del aprehendido. Por su parte, Figueroa quedó alojado en la seccional, mientras se aguardan las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que determinó las medidas a seguir en el marco del procedimiento judicial.

Este operativo refleja la coordinación entre fuerzas policiales y organismos judiciales, asegurando la rápida intervención ante delitos en flagrancia y la protección de los vecinos de la jurisdicción.