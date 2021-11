Lo sorprendieron con herramientas sustraídas y lo aprendieron

A las 12:50 hs. personal de la Comisaría Décima procedió a la aprehensión del ciudadano Exequiel Ramón Ramos de edad 23, quien fue encontrado en una sospechosa circuntancia y con elementos, los cuales no puso justificar su procedencia.

El sujeto fue encontrado deambulando en B° Virgen Niña Mza 74 con una bolsa en su poder con elementos de albañilería. Al identificarlo y verificar la bolsa, en la misma se encontraban herramientas tales como una sierra, una tenaza, dos niveles, un martillo, una cucharade albañil, un destornillador.

Al preguntarsele sobre la procedencia no supo contestar. El damnificado no fue identificado porque no se encontraba el domicilio.