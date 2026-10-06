Lo sorprendieron robando cables del alumbrado público: fue detenido

Personal de la Seccional Quinta llevó adelante un procedimiento en la esquina de las avenidas Ahumada y Barros y Enrique Ocampo, donde aprehendió a un hombre de apellido Ibáñez, de 31 años, sospechado de haber sustraído cables correspondientes al alumbrado público.

De acuerdo con la información suministrada, el hombre habría sido sorprendido mientras sustraía cables del tendido eléctrico, situación que derivó en la intervención de los efectivos policiales y en su posterior aprehensión.

El procedimiento permitió además recuperar los elementos que, según lo informado, habrían sido sustraídos durante el hecho. Los cables quedaron bajo custodia en calidad de secuestro, mientras que también se incautó un arma blanca que el presunto autor llevaba entre sus prendas de vestir.

La intervención policial se produjo en un punto específico de la vía pública y tuvo como resultado la aprehensión del sospechoso y el secuestro de los elementos relacionados con el episodio.

Cables y un cuchillo quedaron secuestrados

Tras la intervención de los efectivos, los cables del alumbrado público quedaron formalmente en calidad de secuestro. A este elemento se sumó un cuchillo, que el hombre habría tenido oculto entre sus prendas de vestir al momento del procedimiento.

Los elementos secuestrados quedaron vinculados a las actuaciones originadas a partir de la intervención policial. La actuación policial incluyó, de esta manera, tanto la aprehensión de la persona sospechada como el resguardo de los elementos que habrían estado relacionados con el hecho.

Luego de la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la Seccional Quinta, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.