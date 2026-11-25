Un procedimiento policial realizado hoy, a las 10:40, permitió la aprehensión de un joven de 24 años, de apellido Ceballes, quien habría sido sorprendido cuando sustraía cables de corriente del interior de un carro bar.

De acuerdo con la información suministrada, personal de la Comisaría Octava se constituyó en la calle Pascual Soprano, entre Pedro Agote y Félix Avellaneda, luego de tomar contacto con un hombre que manifestó haber descubierto momentos antes a un sujeto mientras intentaba llevarse cables del interior de su establecimiento.

El episodio motivó la intervención de los efectivos policiales, que se hicieron presentes en el lugar para verificar lo sucedido y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Aprehensión y elementos secuestrados

Tras entrevistarse con el damnificado, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor, identificado por su apellido como Ceballes, de 24 años.

Durante el procedimiento, además, se concretó el secuestro del elemento mencionado en relación con el hecho y de un cuchillo tipo Tramontina, que también quedó incorporado a las actuaciones policiales.

Intervención judicial y actuaciones

Una vez finalizado el procedimiento en el lugar, el joven fue trasladado y alojado en la seccional policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que deberá intervenir en el marco de la investigación.

Por otra parte, las autoridades invitaron al damnificado a formalizar la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 8, a fin de dejar asentado legalmente lo ocurrido.