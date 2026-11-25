En la tarde de hoy, alrededor de las 14:45, efectivos policiales de la Comisaría Primera realizaron un procedimiento en avenida Güemes al 1.100, donde identificaron a un hombre de apellido Barrionuevo, de 30 años de edad, que circulaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash 110 cc., de colores azul y negro.

Durante el control, los numerarios observaron una situación que llamó su atención al inspeccionar el vehículo. Según se informó, el rodado presentaba aparentes adulteraciones en los números del cuadro y del motor, una irregularidad que motivó la inmediata intervención del personal policial.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de la motocicleta, con el objetivo de poner el vehículo a disposición de las actuaciones correspondientes.

Intervino la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este

Tras detectar las presuntas irregularidades en la identificación del rodado, el procedimiento continuó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que tomó intervención en el caso y dispuso las medidas correspondientes.

En ese marco, el personal policial procedió a la aprehensión del conductor, quien fue trasladado posteriormente a la dependencia policial.

Una vez allí, Barrionuevo quedó alojado a disposición de la Justicia interviniente, mientras que la motocicleta Gilera Smash 110 cc. permaneció secuestrada en el marco del procedimiento.