Los ahorristas tras la reunión con Contreras confirmaron que las cuentas no se pudieron abrir

Los inversionistas que se reunieron con el juez Miguel Angel Contreras calificaron de positiva la reunión al punto que manifestaron que el magistrado “es una persona muy atinada”.

“Dispuso de su tiempo y nos explicó cosas de las que no estábamos al tanto y no sabíamos cómo son. Por caso nos dijo lo de la peritos que vinieron de Nación. Ellos nos dijeron cómo se trabaja con la red y los sistema de seguridad, porqué causa las cuentas de Bacchiani quisieron ser vulneradas y que fue lo que derivó que estas se cerrarán y no se tuviera ningún tipo de acceso. Tuvieron que armar toda un maquinaria de seguridad que lleva muy mucho tiempo, como nos han explicado los peritos de Gendarmería”.

El referente de los ahorristas, Marcelo Strada luego confirmó que “las cuentas no se pudieron abrir por el bloqueo que tienen” y por lo tanto superada las 72 horas no se puede confirmar si en las mismas hay activos o no.

Tras esta reunión el magistrado se retiró de la sede judicial y trascendió que se dirigía a la casa de Bacchiani en compañía de personal de Gendarmería Nacional.