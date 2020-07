Los investigadores descartarían la hipótesis de un robo y la trama da un giro importante

En las últimas horas se conoció que los investigadores que llevan a adelante la instrucción de la causa donde un joven de apellido Lista resulto herido de arma blanca en el Barrio Loteo Parque Sur, manzana T, lote 10, descartarían la hipótesis de un robo al cobrar fuerza, mediante la recolección de pruebas testimoniales y periciales, la hipótesis de un hecho de sangre con ribetes pasionales.

Si bien, la pareja del hombre lesionado, un joven identificado como Pablo Rosso, le dijo a los efectivos de la comisaria novena, que su novio había sido apuñalado por dos motochorros para robarle el celular cuando se dirigió a una esquina del barrio a tirar la basura, esto podría estar siendo descartado.

Al arribar la ambulancia del SAME la victima estaba en el domicilio, indicando su pareja ?el denunciante del supuesto atraco- que tras sufrir el ataque Ignacio Javier Lista había llegado a la casa donde se desplomo por lo que él mismo llamo a la policía. Sin embargo, con el correr de las horas aparecieron nuevas piezas en el rompecabezas que orientaron a los investigadores a seguir otra línea investigativa. Esta sería la de una discusión entre la pareja que terminó cuando el hombre que llamo a la policía e informo del robo. El agredido habría sido hirió con un cuchillo por la espalda lo que le provocó una lesión por la que tuvo el jueves que ser intervenido quirúrgicamente en el hospital San Juan Bautista. Actualmente está internado con pronóstico reservado.

De pruebas testimoniales recogidas por los investigadores, señalaron los voceros de la causa consultados, surgió que momentos antes del hecho de sangre la pareja habría mantenido una fuerte discusión. Si bien los motivos no trascendieron, presuntamente el joven herido intento macharse de la vivienda provocando la reacción agresiva de su pareja, el otro hombre quien le asesto la puñalada aparentemente por la espalda.

El caso que ahora tuvo un giro importante, es investigado por la fiscalía en turno quien habría recibido ya en las ultimas horas los informes preliminares del análisis a los elementos secuestrados en la casa de la pareja ?procedimiento concretado ayer a la mañana por personal de la unidad judicial y de criminalística donde secuestraron algunos cuchillos y levantaron rastros para comparar con el ADN de los moradores-, donde ocurrió el hecho de sangre y no la escena posterior al mismo, tal como lo manifestó a la policía la pareja del herido, supuesto autor del ataque. De acuerdo a los trascendidos, dichos resultados ubicarían en la escena a la pareja, como victima y victimario.