Maira Cabrera: suman un fiscal a la investigación y citan a camioneros de cuatro provincias

El fiscal de Instrucción Penal N° 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, fue designado como fiscal coadyuvante en la investigación por la desaparición de Maira Romina Cabrera, una medida dispuesta mediante Resolución de la Procuración General del Ministerio Público.

La incorporación tiene como objetivo fortalecer el equipo investigativo y mejorar la coordinación entre las distintas dependencias intervinientes. En particular, Córdoba Andreatta colaborará en las medidas y diligencias procesales que deban realizarse en lugares de interés investigativo pertenecientes al Distrito Sur de la Primera Circunscripción Judicial.

La dirección de la causa, sin embargo, permanece en manos de la fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial, Jorgelina Sobh, con asiento en Recreo. De este modo, la nueva designación amplía la capacidad operativa de la investigación sin modificar su conducción.

El análisis de los teléfonos secuestrados

Uno de los ejes actuales de la pesquisa está puesto en la información técnica remitida por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El organismo brinda asistencia técnica y operativa en investigaciones penales mediante herramientas tecnológicas y su intervención se desarrolla en el marco del convenio de colaboración vigente con la Procuración General.

La información fue requerida a partir de varios teléfonos secuestrados y comprende registros que pueden permitir reconstruir distintos aspectos de las comunicaciones y movimientos investigados. El material incluye:

Registros de llamadas entrantes y salientes.

Información de ubicación.

Datos de geolocalización.

Actualmente, ese material está siendo descargado y procesado para su análisis integral e incorporación a la investigación, con las reservas necesarias para evitar que la difusión de información pueda afectar el avance de la pesquisa.

Camioneros convocados en Recreo

En paralelo al procesamiento de la información tecnológica, la Fiscalía citó a comparecer en Recreo, durante la próxima semana, a camioneros de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires.

Los testimonios estarán orientados a precisar aspectos concretos vinculados con los recorridos y las circunstancias que son objeto de investigación. Se trata de una línea de trabajo que ya había tenido una instancia previa: personal de la División Trata de Personas de las respectivas provincias intervino en la identificación y localización de estos transportistas.

Las tareas de búsqueda de posibles testigos o personas que puedan aportar información no se detienen allí. La investigación continúa procurando ubicar a otros dos camioneros que podrían aportar elementos relevantes.

A su vez, fueron ordenadas nuevas medidas en Telaritos y sectores cercanos, definidas a partir de la información técnica relacionada con la ubicación de antenas telefónicas.

Una pesquisa desplegada desde la denuncia

Desde la recepción de la denuncia, la Fiscalía dispuso la intervención de la División Trata de Personas y coordinó tareas con dependencias policiales de Catamarca y de otras provincias.

Ese despliegue incluyó comunicaciones con puestos ubicados sobre la Ruta Nacional N° 60, además de la identificación y localización de personas que podrían haber transitado por la zona. En ese marco fueron recibidos más de veinte testimonios, incorporando distintas voces al proceso de reconstrucción de lo ocurrido.

La investigación también avanzó mediante el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos, junto con pedidos de información destinados a establecer distintos aspectos relacionados con las líneas telefónicas y sus titulares.

En ese sentido, se solicitaron informes a compañías telefónicas para determinar:

Titularidad de las líneas.

Actividad registrada.

Comunicaciones.

Localización de distintas líneas.

También se requirió información a entidades bancarias, organismos especializados, fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de otras jurisdicciones, ampliando así el conjunto de fuentes utilizadas para el análisis de la causa.

Cámaras, recorridos y registros de transporte

Otro componente de la investigación está relacionado con la reconstrucción de movimientos y desplazamientos. Para ello se relevaron cámaras de seguridad de la terminal de ómnibus de Recreo y de comercios cercanos.

El material obtenido es analizado por personal especializado del Laboratorio Satélite, mientras se verifican horarios, recorridos, registros de pasajeros y posibles medios de transporte utilizados.

La revisión de estos elementos busca integrar información proveniente de distintas fuentes y establecer conexiones entre registros, movimientos y circunstancias que forman parte del objeto de investigación.

Registros e inspecciones en Casa de Piedra y Telaritos

Con autorización judicial, también se realizaron registros e inspecciones en inmuebles, puestos y sectores rurales de Casa de Piedra y Telaritos.

Durante esos procedimientos fueron secuestrados dispositivos, prendas de vestir y otros elementos, que quedaron destinados a las pericias correspondientes. Estas diligencias se incorporan a un conjunto de medidas que abarca tanto el territorio donde se desarrollan los hechos investigados como los registros técnicos y documentales obtenidos durante la pesquisa.

La articulación entre las tareas de campo, los testimonios, los procedimientos judiciales y el análisis tecnológico constituye actualmente uno de los componentes centrales del trabajo de la Fiscalía.

El punto de partida de la investigación

La joven Maira Romina Cabrera fue vista por última vez alrededor de las 19 horas del 10 de agosto en la localidad de Casa de Piedra, departamento La Paz.

Desde entonces, la investigación se ha desarrollado mediante la intervención de organismos especializados, el trabajo coordinado entre dependencias policiales y judiciales de distintas jurisdicciones, la recopilación de testimonios, el análisis de dispositivos y comunicaciones y distintas diligencias realizadas en el territorio.

La designación de Luis Eduardo Córdoba Andreatta como fiscal coadyuvante suma ahora un nuevo componente institucional al esquema de trabajo, específicamente para las medidas que deban realizarse en lugares de interés investigativo del Distrito Sur de la Primera Circunscripción Judicial. La conducción de la causa permanece a cargo de Jorgelina Sobh, mientras la Fiscalía continúa procesando la información técnica recibida y avanzando con las medidas consideradas necesarias para profundizar la investigación.