Un oficial le salvó la vida a un bebé de 10 meses que se había broncoaspirado en Catamarca

La tranquilidad de la noche en la ciudad de Belén, cabecera del departamento homónimo, se vio interrumpida de manera drástica cuando la situación de emergencia de una familia requirió la presencia inmediata de las fuerzas de seguridad. Los hechos se desencadenaron de forma precisa anoche, exactamente a las 20:55, momento en el cual los numerarios de la Comisaría Departamental Belén se constituyeron de urgencia en un domicilio ubicado en el barrio 20 de Diciembre.

En dicho lugar, una joven de 21 años de edad abordó a los efectivos policiales para relatarles con profunda angustia que su hijo, un lactante de 10 meses de vida, se encontraba atravesando un gravísimo cuadro de salud tras haberse broncoaspirado. Ante la gravedad del episodio y la urgencia que demandaban los minutos, la rapidez de respuesta del personal policial se convirtió en el factor determinante para evitar un desenlace fatal, activando de inmediato los protocolos de asistencia y traslado hacia el centro de salud de la zona.

El accionar heroico durante el traslado sanitario

La complejidad del cuadro de broncoaspiración exigió una intervención inmediata por parte del personal uniformado, quienes no titubearon en priorizar la preservación de la vida del menor por sobre los procedimientos administrativos habituales. El oficial ayudante Joel Cruz asumió un rol protagónico al tomar al pequeño en sus brazos para resguardarlo y asegurar su rápido ascenso a la unidad móvil policial, donde también embarcó la progenitora del niño para acompañarlo en el trayecto hacia el nosocomio.

Mientras el móvil se desplazaba a gran velocidad por las calles de la ciudad en dirección al centro médico, el efectivo policial mantuvo la calma y aplicó sus conocimientos de primeros auxilios. En pleno movimiento dentro del vehículo, el oficial le practicó la maniobra de Heimlich al pequeño lactante de manera constante y sostenida, una técnica de compresión abdominal diseñada específicamente para desobstruir las vías respiratorias que se encontraban comprometidas. Gracias a la pericia y la templanza demostrada por el uniformado durante el traslado, se logró estabilizar al pequeño antes de que su condición empeorara irreversiblemente.

Asistencia y atención médica en el Hospital Zonal

El recorrido de emergencia culminó con el arribo de la unidad móvil al Hospital Zonal "Dr. Segundo Enrique Muñiz", institución sanitaria de referencia en la región donde el operativo de traslado coordinado por la fuerza policial encontró la contención médica necesaria para cerrar el dramático episodio.

Ingreso al nosocomio: El lactante ingresó al centro de salud tras haber sido estabilizado previamente en el patrullero gracias al accionar del oficial ayudante Joel Cruz.

Atención profesional: Una vez en el establecimiento hospitalario, el bebé de 10 meses de vida recibió de forma inmediata la atención médica correspondiente por parte de los profesionales de la salud de guardia, quienes evaluaron su evolución tras el episodio de broncoaspiración reportado originalmente en el barrio 20 de Diciembre de la ciudad de Belén.