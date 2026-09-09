Operativo en Catamarca: secuestran una moto ilegal en el Corralón Municipal

Durante la jornada de ayer, un despliegue policial focalizado sacudió la dinámica habitual del Corralón Municipal, situado estratégicamente en la calle Maipú Norte al 550. Hasta este predio se constituyeron formalmente los efectivos pertenecientes a la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia. El objetivo principal de su presencia en el lugar era llevar adelante una rigurosa inspección sobre un vehículo de alta cilindrada que se encontraba formalmente en calidad de secuestro.

El rodado sometido a peritaje fue una motocicleta marca Honda modelo XR 250 cc. Este tipo de procedimientos rutinarios de verificación son fundamentales dentro de las políticas de control vehicular que lleva adelante la fuerza de seguridad provincial para combatir los delitos contra la propiedad automotor.

Hallazgos Técnicos y Evidencias de Irregularidades

El avance de las tareas periciales permitió a los numerarios profundizar en el análisis técnico del vehículo retenido. Tras llevar a cabo de manera minuciosa la verificación física-numérica en la motocicleta Honda XR 250 cc., los agentes policiales lograron establecer anomalías críticas que alteran la legalidad del bien.

Entre los principales datos técnicos y observaciones recabadas en el procedimiento, se destacan:

Ubicación del operativo: Predio del Corralón Municipal, localizado en calle Maipú Norte al 550.

Fuerza actuante: División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia.

Vehículo inspeccionado: Motocicleta marca Honda XR 250 cc.

Situación legal previa: El rodado se encontraba en calidad de secuestro en el predio.

Anomalías detectadas en motor y cuadro: Los caracteres identificatorios presentaban indicios de adulteración aparente.

Tipología del ilícito: El rodado se trataría formalmente de una motocicleta denominada "gemela".

Irregularidad en la patente: Se constató fehacientemente que la placa identificatoria de dominio era apócrifa.

Intervención de la Justicia y Directivas Procesales

Ante la gravedad de la situación descubierta durante la inspección física-numérica, los numerarios actuantes no demoraron en activar los protocolos legales correspondientes. Inmediatamente, dieron formal intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Desde esta sede judicial competente se impartieron de manera directa las medidas a adoptar para continuar con la investigación penal preparatoria, esclarecer el origen real de la motocicleta Honda XR 250 cc. e identificar a los posibles responsables de la adulteración de las chapas patentes y de los números identificatorios de motor y cuadro que configuraban la modalidad de vehículo "gemelo" descubierta en pleno corazón del predio municipal.