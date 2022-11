Mala praxis: Tras los incidentes, la familia denunció al tribunal de cambiarle una prueba fundamental

La agenda del tribunal del Juzgado Correccional N°3 -donde el martes se registraron serios incidente en el recinto, tras iniciada la lectura del veredicto de sentencia en el que se absolvió al médico cirujano Martín Barrionuevo López, por homicidio culposo, mala praxis médica- tuvo que modificarse, postergándose las audiencias fijadas con antelación para la semana próxima.

Esto en virtud de la inhabilitación del recinto para la realización de las mismas, hasta tanto se realicen los trabajos correspondientes -por rotura de mobiliarios- por parte del personal de la Unidad judicial N°1 y los peritos, quienes iniciaron actuaciones de oficio bajo las directivas del fiscal en turno, Dr. Felzstyna.

Ayer a la mañana, Antonio Moreira acompañado por dos de sus cinco hijos querellantes en la causa junto a la abogada Dra. Natalia Paez, se presentaron en la secretaría del juzgado correccional y pidieron que se le entregara el frasco que había presentado como prueba en el inicio del juicio, tratándose del intestino de su esposa “perforado”, lesión que habría desencadenado la muerte de Estela González cuando fue operada por el médico ahora absuelto.

Con refuerzo policial en el ingreso del juzgado, se le permitió el ingreso al edificio de la abogada y de Moreira, quien al ver el frasco que le daban se quejó en voz alta: “ese no es el frasco que yo les entregue ...”, debiendo intervenir uno de los uniformados allí apostados y retirar del lugar a Moreira.

Acompañado por su abogada, el querellante Moreira, en diálogo con LA UNIÓN manifestó que denunciara el hecho en la secretaría de sumario de la Corte de Justicia.

“No es por morbosos que pedimos se nos devuelva esta prueba que nosotros presentamos. La pedimos, porque es fundamental, es el intestino de mi esposa y allí se ve claramente los orificios de la perforación” explicó Moreira.

Al mismo tiempo, al ser consultado sobre los incidentes del martes, el denunciante dijo: “Pedimos disculpas, nosotros coincidimos, estamos en contra de la violencia, pero son sus hijos, cómo no van a condenar. Pedimos disculpas junto con mis hijos, pero el accionar del juez nos llevó a eso. Esperábamos una condena”, señaló.

Por su parte, la letrada se refirió a que “pedirán la nulidad del veredicto y de todo, ya que el juez no haciendo valer su poder de policía en el interior de la sala, no supo mantener el orden y no se terminó de dar lectura al veredicto. Ellos -por la familia de la víctima- no saben cómo termino el juicio, qué paso. Entiendo que la sentencia debe ser declarada nula”.