Más incógnitas: el cuerpo hallado en el "Canal de la Muerte" sigue sin ser identificado

El hallazgo de un cuerpo en la zona del barrio Los Plateados, en el departamento Valle Viejo, continúa envuelto en la incertidumbre. A pesar del paso de las horas desde que se produjo el descubrimiento, ocurrido durante la noche del domingo, nadie ha reclamado el cuerpo encontrado en el conocido "Canal de la Muerte", lo que profundiza el misterio en torno al caso.

La falta de identificación de la víctima ha generado un escenario en el que las autoridades trabajan sin referencias claras sobre quién era la persona fallecida, ni sobre las circunstancias previas a su muerte. En este contexto, el cuerpo permanece como NN, sin datos filiatorios confirmados, mientras se desarrollan las primeras diligencias judiciales.

Resultados de la autopsia

Ante la ausencia de información sobre la identidad, se avanzó con la cirugía de autopsia en la Morgue Municipal de la Capital, con el objetivo de esclarecer las causas del fallecimiento y aportar elementos a la investigación.

El informe médico forense arrojó datos concretos que permiten delimitar parte del escenario. En este sentido se indicóque la causa de muerte fue asfixia por inmersión. A esto se suma que no hay signos de violencia, al no se registrarse lesiones ni indicios de agresión en el cuerpo. Otro dato es el de la edad. Se estima que aproximadamente la víctima tendría 30 años al momento del fallecimiento.

Estos resultados descartan, en principio, la presencia de violencia física directa sobre la víctima, aunque no aportan elementos suficientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la inmersión. La confirmación de que no existen rastros de violencia introduce un elemento clave en la investigación, aunque no cierra ninguna hipótesis en torno a cómo la persona llegó al canal.

La ausencia de identidad

Uno de los aspectos más relevantes del caso es la falta de identificación del cuerpo, una situación que condiciona el avance de la investigación. Hasta el momento, ninguna persona se presentó a reclamar el cuerpo, lo que impide establecer vínculos familiares o reconstruir el recorrido previo de la víctima.

La ausencia de denuncias o reportes vinculados al hallazgo añade complejidad al trabajo judicial, ya que limita las posibilidades de cruzar información con registros existentes o testimonios que permitan contextualizar el hecho.

Investigación en curso

Tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia, la Justicia continúa con las tareas investigativas en la zona donde fue encontrado el cuerpo. El foco está puesto en la recolección de indicios que puedan aportar información relevante sobre la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte.

Las diligencias incluyen el relevamiento del área del Canal de la Muerte, un punto específico del departamento Valle Viejo donde se produjo el hallazgo. En este contexto, se buscan elementos que permitan reconstruir los hechos o detectar posibles pistas que conduzcan a la identificación.

El trabajo en el terreno se presenta como una instancia clave, dado que el entorno inmediato del hallazgo puede ofrecer señales que no surgen de los estudios forenses, como objetos personales, rastros o cualquier indicio que contribuya a la investigación.