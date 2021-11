"Me tenté": un policía fue detenido por abusar de la mujer que debía cuidar

Un policía de Salta fue detenido acusado de abuso sexual de una mujer a la que debía cuidar por un caso de violencia intrafamiliar en la localidad de Villa Floresta.

La víctima indicó que el cabo Rubén Martínez se metió en su cama con poca ropa y empezó a manosearla. Por miedo, la mujer no pudo reaccionar ni tampoco llamar al 911 porque no tiene teléfono, pero pudo escapar de la situación porque el suboficial Federico Guzmán pasó por su vivienda a las 4.30 para revisar que la custodia esté cumpliendo su tarea, de acuerdo con El Tribuno.

“A las 3.15 viene este policía y me dice: 'Correte para la pared'. Me pregunta la hora y me dice: 'Yo me voy a acostar en la orilla'. Le dije que no podía hacer eso, que me tenía que cuidar. Cuando se acostó ya no tenía ropa, estaba con un boxer. Me empuja contra la pared, me abraza, me toca los pechos, quería sacarme la remera, le dije que no... Le digo: ¿Por qué hace esto? Y me respondió: 'Me tenté...'”, contó la víctima, de acuerdo con el medio citado.



El terrible episodio ocurrió el miércoles, y trascendió en las últimas horas. Desde entonces, Martínez se encuentra detenido y suspendido inmediatamente en sus funciones, donde se desempeñaba como cabo de la subcomisaría de barrio Autódromo.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, imputó a Alberto Rubén Martínez como autor del delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad en ocasión de sus funciones.

La damnificada, en tanto, fue trasladada la dependencia policial donde radicó la denuncia por abuso sexual simple. "Se encontraron fluidos del policía en cuestión, aunque no hubo relación sexual", dijo a Radio Salta una fuente informativa.