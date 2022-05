Miguel de la Orden fue trasladado a un sanatorio privado

Miguel de la Orden fue llevado en ambulancia esta mañana hacia un sanatorio privado por un diagnóstico de presión alta.

En el marco de las indagatorias que se llevaron a cabo ayer, el exgerente del Banco de Catamarca sufrió una descompensación por lo que se debió llamar al SAME. “Miguel de la Orden no está en condiciones de ser alojado en un centro de detención. Ya solicitamos una pericia médica, que se va a realizar en el transcurso de la mañana y luego el juez va a resolver al respecto”, señaló su abogado, el Dr. Luciano Rojas.

Cabe recordar que el ex gerente del Banco provincial se encuentra acusado de asociación ilícita, lavado de activos, intervención financiera sin debida autorización y defraudación, en el marco de la causa RT Inversiones.

Como viene la causa

Esta fue una semana clave para la causa RT Inversiones

Seis personas, entre propietarios y gerentes de la financiera “RT Inversiones” fueron detenidas el miércoles 11 de mayo por supuestas estafas. Algunos de ellos en sus domicilios particulares y otros se presentaron espontáneamente en dependencias policiales de la Capital acompañados por sus abogados.

Las medidas de detención y allanamientos de moradas fue ordenada por Sebastián Argibay, el Juez Federal de la provincia de Santiago del Estero, quien tiene a su cargo la investigación por presunta estafas, lavado de activos, entre otros delitos financieros, tras la inhibición por “amistad manifiesta” que excusó de la causa al Dr. Miguel Ángel Contreras, juez federal de la provincia, con los propietarios de RT Inversiones SRL Edgardo Bulacio, padre e hijo.

La contadora de la firma RT Inversiones, Carolina María Bonfanti, Ariel Vergara, Bulacio padre e hijo, Alicia Nieva y Matías Rolón, fueron acusados e imputados por el supuesto delito de “lavado de activos, asociación ilícita, intermediación financiera sin autorización y defraudación”

La etapa de indagatorias se realizó durante la jornada del día jueves 12 de mayo. De los seis acusados, declararon durante aquella jornada solo la contadora Bonfanti y Vergara, quienes se deslindaron de los hechos y solicitaron al finalizar las indagatorias, excarcelación.

Mientras tanto, los demás decidieron guardar silencio y luego de los alegatos, solicitaron la prisión domiciliaria. En el marco de estas indagatorias, se ubicó a los hermanos José y Miguel De la Orden quienes durante la noche del jueves 12 de mayo fueron detenidos por orden del Juez Federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay. Los hermanos fueron llamados a indagatorias al día siguiente, viernes 13 de mayo.

Miguel De la Orden fue acusado de asociación ilícita, lavado de activos, intervención financiera sin debida autorización y defraudación. Durante la indagatoria del día de ayer, negó los hechos.

En cuanto a su relación con los otros imputados, su abogado el Dr. Luciano Rojas, había señalado que “el se desprendió de esa empresa, lo que está documentado. Hubo una operación comercial donde se certifica la transferencia y por lo tanto, la sospecha inicial va a terminar cayendo a medida que se presenten pruebas y se aclare esta situación”. Y acotó “nosotros sostenemos que no tiene que nada que ver porque él no se entrevistaba con ningún inversionista. No tenía ni idea, ni la administración ni la disposición de los activos que ingresaban a la empresa”.