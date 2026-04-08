Motociclista resultó lesionado en un siniestro frente a la Corte de Justicia

Un nuevo siniestro vial volvió a encender la preocupación en la Capital durante la mañana de este miércoles, esta vez en un punto neurálgico del microcentro: frente a la sede de la Corte de Justicia, más precisamente en República entre Sarmiento y Maipú. El episodio dejó como saldo a un motociclista lesionado, luego de impactar contra la puerta de un automóvil que fue abierta de manera repentina por uno de sus ocupantes, en momentos en que la moto circulaba por el sector. El hecho se registró a media mañana en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal durante las primeras horas del día.

Cómo se produjo el accidente

De acuerdo con la información brindada a La Unión, el siniestro fue protagonizado por un motociclista y un automóvil que se desplazaba por calle República. La secuencia ocurrió cuando el acompañante del auto abrió la puerta lateral justo en el instante en que por ese lugar avanzaba la motocicleta. Sin margen para maniobrar ni evitar el obstáculo, el conductor de la moto impactó de lleno contra la puerta abierta, lo que provocó que perdiera la estabilidad y terminara cayendo sobre la calzada.

En la colisión intervino una motocicleta marca Motomel S2 150 color azul conducida por Carlos Ariel Fernández (46) quién fue trasladado al Hospital "San Juan Bautista" con lesiones. El otro vehículo es un automóvil marca Fiat. modelo Siena, conducido por Hernando Andrés Lucero Miranda (49), quién iba acompañado por Rosa Elena Vega (60) y una menor de edad, quienes resultaron ilesos.

La primera asistencia, a cargo de la custodia judicial

Uno de los datos relevantes del hecho fue la rápida intervención de los efectivos asignados a la custodia de la Corte de Justicia, quienes al encontrarse en el lugar fueron los primeros en asistir al motociclista herido. Los agentes brindaron la contención inicial hasta la llegada del personal médico, en una primera respuesta clave para atender al lesionado en los minutos posteriores al impacto.

Poco después arribó al lugar una ambulancia del SAME, que continuó con la asistencia sanitaria del conductor de la motocicleta. En el lugar luego intervino la Unidad Judicial n° 1.