Motociclista sufrió lesiones tras chocar contra una camioneta estacionada

La circulación en la zona oeste de la ciudad volvió a verse alterada por un siniestro vial que dejó como saldo a un joven lesionado y la intervención de personal policial, judicial y sanitario. El hecho se registró en la avenida Güemes Oeste, entre las calles Santa Cruz y Pedro Goyena, un corredor de tránsito permanente donde, por causas que forman parte de la investigación, un motociclista perdió el control del rodado e impactó contra un vehículo que se encontraba estacionado.

De acuerdo con la información suministrada, el protagonista del hecho fue Gustavo Jorge Antonio Carrizo, de 20 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Cerro 150 cc. por la mencionada arteria.

En circunstancias que aún intentan determinarse, el joven perdió el control de la motocicleta y terminó chocando contra una camioneta Volkswagen Saveiro D, la cual estaba estacionada en el lugar al momento del impacto.

El episodio ocurrió en un sector puntual de la avenida, comprendido entre Santa Cruz y Pedro Goyena, donde el tránsito y la presencia de vehículos detenidos sobre la calzada o junto al cordón forman parte del movimiento habitual del área. Fue en ese contexto donde se produjo la colisión, cuyo mecanismo exacto será materia de las actuaciones iniciadas tras el hecho.

Asistencia médica y traslado

Como consecuencia directa del impacto, Carrizo sufrió lesiones que requirieron la inmediata intervención de profesionales médicos del SAME. El equipo de emergencias brindó la asistencia primaria en el lugar del siniestro y, posteriormente, dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista, centro de salud al que fue derivado para una evaluación más profunda de las heridas sufridas.

Intervención policial y judicial

Tras el siniestro, tomó intervención personal de la Comisaría Quinta, dependencia que actúa en esa zona por jurisdicción.

Los efectivos llevaron adelante las primeras tareas vinculadas al procedimiento, asegurando el área y relevando los datos necesarios para establecer la secuencia del hecho. En paralelo, sumariantes de la Unidad Judicial N° 5 avanzaron con las diligencias formales y labraron las actuaciones correspondientes, paso clave para determinar las circunstancias en las que el motociclista perdió el control antes de colisionar contra la camioneta.

La investigación buscará establecer con precisión los factores que derivaron en el impacto, en un episodio que volvió a poner el foco sobre la vulnerabilidad de quienes circulan en motocicleta y la rápida respuesta de los servicios de emergencia ante hechos de estas características.