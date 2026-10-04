Motociclista sufrió traumatismos tras impactar con un automóvil en la Capital

Pasadas las 5 de la madrugada de este domingo, se produjo un siniestro vial en la intersección de avenida Nieva y Castilla y calle Ignacio de Agüero, donde estuvieron involucrados un automóvil y una motocicleta.

El hecho tuvo como protagonistas a un Renault Logan, conducido por Ovejero Elsa Liliana, de 54 años, quien circulaba acompañada por su hija, Pedraza Agustina, de 29 años, y una motocicleta Corven Mirage 110cc, conducida por Aramburu Antonella, de 22 años. A raíz del impacto, la conductora de la motocicleta sufrió traumatismo en el pecho y en una mano, mientras que su acompañante, Leandro Rubén Gómez, de 22 años, no presentó lesiones de gravedad.

Por su parte, tanto Elsa Liliana Ovejero como su hija Agustina Pedraza resultaron sin lesiones.

Lesiones y personas involucradas

El episodio dejó una diferencia marcada en cuanto a las consecuencias para quienes viajaban en ambos vehículos. Mientras las dos ocupantes del Renault Logan no sufrieron lesiones, la conductora de la motocicleta debió ser asistida por los traumatismos registrados a consecuencia del choque.

La información disponible señala específicamente que Aramburu Antonella presentó traumatismo en el pecho y una mano. En tanto, Leandro Rubén Gómez, quien se desplazaba como acompañante en la motocicleta, quedó sin lesiones de gravedad.

El escenario del siniestro

El choque ocurrió en una intersección conformada por avenida Nieva y Castilla y calle Ignacio de Agüero. La ubicación constituye el punto preciso señalado para el episodio registrado durante las primeras horas de este domingo.

La información aportada no detalla las circunstancias previas al impacto ni establece cómo se produjo la colisión entre el Renault Logan y la motocicleta. Por lo tanto, los datos conocidos se concentran en los vehículos intervinientes, las personas que circulaban en ellos y las lesiones registradas después del hecho.

Interviene la Unidad Judicial N° 4

Luego del choque, tomó intervención la Unidad Judicial N° 4, que quedó a cargo de las actuaciones vinculadas con el siniestro vial.

La participación de la dependencia judicial forma parte del procedimiento correspondiente ante este tipo de hechos y permite avanzar con las actuaciones relacionadas con el accidente registrado en la esquina de avenida Nieva y Castilla y calle Ignacio de Agüero.

Hasta el momento, los datos aportados establecen que el choque involucró a un Renault Logan y una Corven Mirage 110cc, con dos personas que viajaban en cada uno de los vehículos. La consecuencia más relevante fue el traumatismo sufrido por la motociclista, mientras que las restantes personas involucradas no presentaron lesiones de gravedad.