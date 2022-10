Multitudinaria marcha por el femicidio de Anyelén Gallo Arias

Esta tarde pocos minutos después de las 18 horas inició la marcha que pide justicia por el asesinato de Anyelén Gallo Arias.

La multitud se concentró alrededor de las 17 horas en la plaza 25donde diversas organizaciones de mujeres feministas acompañan a los familiares y amigos de la víctima.

En el lugar, según trascendió, también están presentes familiares de otras víctimas de femicidio como María Espeche, madre de Brenda Gordillo.

La multitud, que por estos momentos copa el centro, cuya columna abarca casi tres cuadras, marcha bajo los lemas de “justicia por Anyelén” y “femicidio”, y “ni una menos”, reclamando que el único detenido por el crimen, Héctor Leonardo Olas (36), sea juzgado. María Espeche acompañó a los familiares de Anyelén en su pedido de justicia. (Foto: Gustavo Roldán/Diario La Unión)

La columna realizó una vuelta simbólica alrededor de la plaza principal, luego de haber hecho una parada frente a la Fiscalía General en su pedido de justicia. Luego, la multitud, en un profundo silencio y dolor, avanzó hacia la Catedral Basílica recordando de algún modo aquellas marchas del silencio por el terrible femicidio de María Soledad.

El día de ayer la familia de Anyelén despidió sus restos luego de que se realizara la autopsia que confirmó que la joven murió por asfixia mecánica, hecho que había sido adelantado en exclusiva por LA UNIÓN, cuando la médica del Cuerpo Interdisciplinario Forense la examinó la mañana en que trascendió el hecho luego de que Olas llamara a la policía e intentara encubrir lo sucedido.

“No pensé estar nuevamente en una marcha pidiendo justicia por un femicidio”

Así declaró María Espeche, madre de Brenda Gordillo, junto a los familiares de Anyelén, ante la multitud reunida frente a la Catedral Basílica que se reunió para exigir justicia por el femicidio.

“Le doy el pésame a la mamá de Anyelén, a sus hijitas, que quedaron sin madre, y a sus primas que se encuentran presentes. No pensé volver a estar en estos momentos nuevamente en una marcha pidiendo justicia por un femicidio. El estado está fallando, la justicia está fallando. No le dan importancia a las víctimas cuando van a hacer la denuncia. Ya no sirven las restricciones, ya no sirven las tobilleras. Ya vemos en lo que terminan.” señaló.

En este sentido, la madre de Brenda Micaela insistió en la importancia de acompañar a las mujeres en situación de violencia de género que denuncian.

"Pido a la justicia que realmente tome con seriedad al caso. Que le den importancia cuando las mujeres van a hacer la denuncia, que las resguarden y las cuiden hasta el último momento. Para mí, el femicida, el violento nunca cambia. Con una sola vez que la mujer va a hacer la denuncia, tiene que ir inmediatamente preso" concluyó.