Narcomenudeo en Catamarca: tres detenidos y más de un kilo de droga secuestrada

Durante la madrugada de este viernes, un importante despliegue de fuerzas de seguridad permitió concretar dos allanamientos simultáneos en el barrio Parque Norte, en el norte de la Capital, en el marco de una causa por narcomenudeo.

Las medidas fueron ejecutadas por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con la colaboración de distintas unidades especiales y bajo las directivas del Juzgado Federal interviniente, luego de una serie de arduas tareas investigativas que permitieron reunir los elementos necesarios para avanzar con los procedimientos.

El operativo se desarrolló con la participación conjunta del Grupo FÉNIX, GIR-Norte, COEM-Kappa, DOE-Kuntur y Unidades de Investigaciones e Inteligencia de la Gendarmería Nacional Argentina. Este despliegue articulado evidencia la magnitud de la intervención y el nivel de coordinación entre fuerzas provinciales y federales.

Secuestro de droga

Al irrumpir en los inmuebles señalados, los investigadores lograron secuestrar una importante cantidad de elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Entre los objetos incautados se encuentran:

Una motocicleta Honda CG negra de 150 cc.

Tres teléfonos celulares

Dos balanzas digitales tipo gramera

Dos sellos de profesionales médicos

Un trozo compactado envuelto con plástico y cinta adhesiva

Diversos envoltorios con sustancias herbáceas y en polvo

Las sustancias fueron sometidas a las pruebas de campo correspondientes, las cuales confirmaron que se trataría de marihuana y cocaína, alcanzando un peso total de 1,170 kilogramos. La presencia de balanzas digitales y fraccionamiento en envoltorios refuerza la hipótesis investigativa vinculada a la distribución y venta al menudeo.

Tres detenidos a disposición de la Justicia

Como resultado de los procedimientos, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de una mujer de 49 años, un hombre de 24 años y un hombre de 30 años. Los detenidos fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia Federal, a la espera de nuevas directivas en el marco de la causa.

El rol de la investigación y la coordinación operativa

El éxito de los allanamientos se sustenta en el trabajo previo de investigación, que permitió identificar los domicilios y reunir pruebas suficientes para la intervención judicial. El procedimiento refleja además la importancia de la coordinación interinstitucional, combinando recursos de distintas áreas especializadas para abordar un fenómeno complejo como el narcomenudeo.

En este sentido, la intervención conjunta de fuerzas como la Policía de la Provincia y la Gendarmería Nacional permitió:

Optimizar recursos operativos

Asegurar el cumplimiento de las medidas judiciales

Reducir riesgos durante los allanamientos

El secuestro de más de un kilo de droga, junto con elementos utilizados para el fraccionamiento y posible distribución, posiciona este procedimiento como un golpe significativo al circuito de narcomenudeo en la zona norte de la Capital. La incautación de dispositivos como teléfonos celulares también abre nuevas líneas de investigación, ya que podrían aportar información relevante sobre redes de comercialización o vínculos con otros actores.

Investigación en curso y posibles derivaciones

Con las detenciones ya concretadas, la causa continúa bajo la órbita del Juzgado Federal, que deberá determinar la situación procesal de los implicados y avanzar en el análisis del material secuestrado.

En este tipo de investigaciones, los elementos incautados —especialmente los dispositivos electrónicos— suelen ser clave para profundizar el alcance de la causa y establecer eventuales conexiones con otras actividades ilícitas.