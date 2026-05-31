"No sé cómo decirle a mi hija que la mataron": el testimonio del abuelo de Agostina

En medio de la conmoción generada por el crimen de Agostina Vega, Miguel, abuelo de la adolescente, compartió uno de los testimonios más dolorosos desde que se conoció el caso. Con la voz atravesada por la angustia, reveló que la familia enfrenta una situación particularmente difícil: la madre de la joven permanece internada y todavía desconoce la muerte de su hija.

"Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a poder decir", manifestó Miguel al referirse al momento que deberá afrontar junto a sus familiares.

La preocupación por el estado de salud de su hija ocupa un lugar central en estas horas. Según explicó, durante la noche recibió contención de sus seres queridos y asistencia médica para sobrellevar la situación. "Pasó la noche bien, fue medicada, le dieron un calmante, durmió bien. Ahora me dijeron que había desayunado", detalló. Las declaraciones reflejan el complejo escenario que atraviesa la familia, que además del dolor por la pérdida debe enfrentar la difícil tarea de comunicar una noticia devastadora a una madre que permanece bajo atención médica.

La defensa de su hija frente a las versiones difundidas

Durante su diálogo con los medios desde la puerta de su casa, Miguel también hizo referencia a versiones que comenzaron a circular en las últimas horas y que, según sostuvo, involucran injustamente a su hija. Con firmeza, rechazó cualquier tipo de sospecha sobre ella y buscó despejar dudas respecto de su situación judicial.

"Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver, ella no está imputada ni investigada", afirmó. En la misma línea, insistió en la inocencia de su entorno familiar y defendió la imagen de sus seres queridos ante los comentarios que, según expresó, comenzaron a multiplicarse tras el crimen.

"Somos una familia unida, somos buena gente, todo el mundo nos conoce. Todo lo que están hablando de ella es mentira", sostuvo. Las declaraciones estuvieron marcadas por una mezcla de dolor, impotencia y necesidad de aclarar públicamente aquello que considera versiones alejadas de la realidad.

El reclamo para que la investigación avance

Más allá de la tragedia personal, Miguel dejó en claro que mantendrá su reclamo para que la investigación avance hasta determinar todas las responsabilidades.

Según expresó, no está dispuesto a conformarse con los avances registrados hasta el momento y considera que aún quedan aspectos por esclarecer. "Voy a seguir con las marchas. No voy a parar hasta que esté el último responsable preso", afirmó.

El abuelo de Agostina remarcó además que está convencido de que el hecho no fue cometido por una sola persona. En ese sentido, aseguró que existen elementos que alimentan su sospecha respecto de la posible participación de más involucrados.

"Estoy convencido de que hay más gente implicada. El fiscal nos dio indicios de que hay más personas", señaló. Su planteo apunta a que la investigación continúe profundizando cada una de las líneas abiertas hasta determinar si existieron otras responsabilidades además de las ya conocidas.

La bronca contra el principal sospechoso

Entre los momentos más duros de su testimonio estuvieron las palabras dirigidas hacia Claudio Barrelier, señalado como principal sospechoso en la causa. Con evidente indignación, Miguel expresó su deseo de que todos los involucrados reciban la máxima sanción posible por lo ocurrido.

"Quiero que todos los responsables se pudran en la cárcel. Lo que le hicieron a mi nieta no tiene perdón de Dios", manifestó. Luego profundizó el sentimiento de pérdida irreversible que atraviesa a toda la familia.

"Él (Barrelier) va a seguir con su vida y yo a mi nieta no la voy a tener más", expresó. La frase sintetizó la dimensión del dolor que, según relató, enfrenta desde que conoció el desenlace del caso.

El acompañamiento que recibió la familia

A pesar de la tragedia y del profundo impacto emocional, Miguel destacó las numerosas muestras de afecto y solidaridad que recibió durante las últimas horas.

Según contó, vecinos, conocidos y personas de distintos lugares se acercaron para expresar su apoyo a la familia en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. "Vino gente de toda Córdoba a darme un abrazo", relató.

El acompañamiento no se limitó únicamente a su provincia. De acuerdo con su testimonio, también recibió mensajes desde otros países. "Me llamaron hasta de Chile para darme apoyo", agregó. Estas expresiones de solidaridad, señaló implícitamente con sus palabras, se transformaron en una fuente de contención en medio del dolor.

"Estoy quebrado, pero no roto"

A lo largo de su testimonio, Miguel dejó en evidencia el profundo sufrimiento que atraviesa tras el asesinato de su nieta. Sin embargo, también transmitió una determinación que considera necesaria para continuar acompañando a su familia y sostener el reclamo de justicia.

"Estoy quebrado, pero no roto. Me voy a enderezar", afirmó. La frase resume el estado emocional de un hombre que enfrenta la pérdida de su nieta, la preocupación por la salud de su hija y la necesidad de continuar exigiendo que la investigación avance hasta esclarecer completamente el caso.

Mientras la familia intenta sobrellevar el impacto del crimen de Agostina Vega, el pedido de justicia sigue siendo el eje central de un reclamo que, según aseguró Miguel, continuará hasta que cada uno de los responsables responda ante la Justicia.