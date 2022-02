Notificación y nuevo llamado

A las 8.00 de la mañana de ayer, en las oficinas donde funciona Asuntos Internos de la Policía, en la zona este de la Capital, se hicieron presentes el comisario Insp. Juan Aramburu, comisario Ramón Bazan, Of. Pcial. Claudio Toledo, Of. Insp. Renzo Cativa, Of. Subinsp. Luis Arevalo, Sarg. Ayd. Luis Arroyo, Sarg. 1. María Santellan, Sarg. Hugo Nieva, Sarg. Medrano Villegas, Cab. 1, Julio Vega, Cabo Braian Nieva, Cabo Ricardo Nieva, Ag. Juan Policarpio Coaquira, Ag. Mariana Diaz, Ag. Denis Toledo, Ag, Nelson Romero, Ag. Nancy Herrera y Ag. Ángel Reinoso, quienes supuestamente habían sido citados para prestar declaración de imputado o de descargo en la investigación sumarial iniciada en su contra, ordenada por la Jefatura y el Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, grande fue la sorpresa para los efectivos, quienes viajaron desde Saujil, costeando sus propios gastos, cuando desde Asuntos Internos se les manifestó que solo serían notificados de la investigación por una "falta grave" y que podían designar un abogado particular, o bien, ser representados por uno de oficio, letrados que dependen del propio Ministerio de Seguridad desde donde se ordenó la apertura de la causa administrativa.

Asimismo, se les informó que, en el plazo de 48 horas, recibirían la notificación para que se presentaran a la indagatoria. Según el reglamento disciplinario, el plazo para la resolución del sumario es de 15 hábiles, prorrogable por otros cinco días. Trascendidos daban cuenta que los policías investigados estaban dispuestos a prestar declaración en la investigación y se deslinde así la responsabilidad, en caso de existir, de cada uno, en la presencia de Diego Gastón Ortega en el patio de la dependencia policial, más precisamente, en el lugar que es utilizado por las guardias para almorzar y/o cenar.

En el documento emitido por Asuntos Internos, que consta de cinco hojas, en los resuelvo indica: Art. 1. Ordenar la instrucción de Sumario Administrativo contra todo el personal policial arriba mencionado, a fin de investigar la supuesta incursión en "Falta Grave" (…) "Concepto Género" del Reglamento del régimen disciplinario policial. Art. 2 (…); Art. 3. Disponer el pase a disponibilidad del comisario Ramón Bazan, Of. Pcial. Claudio Toledo, Of. Insp, Renzo Cativa, Of. Subinsp. Luis Arevalo y Sarg. 1. María Santellan para una mayor transparencia a las actuaciones y el tipo de falta investigada.