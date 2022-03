Sergio Orsi, de 34 años, comenzó a ser juzgado hoy, en la Cámara Penal N° 3 por el delito de homicidio en grado de tentativa.

En la mañana del 25 de mayo del año 2020, el mencionado participaba de una fiesta en un departamento de avenida del Pino al 2.300, donde también estaba la víctima, Rodolfo Acevedo, con quien discutió y a quien luego Orsi siguió unas cuadras ya en la vía pública y lo apuñaló con una cuchilla de carnicero.

Abierta la audiencia, el presidente del tribunal, Dr. Jorge Palacios, le dio la palabra al imputado, quien declaró. Orsi dijo, mostrándose arrepentido en la sala, que “nunca tuve la intención de quitarle la vida. Él me agredió -por la víctima-en la fiesta y cuando salí a la calle, me estaba rompiendo el auto... Yo lo auxilio, lo subí al auto, pero él se recuperó y se bajó marchándose caminando... nunca tuve la intención de lastimarlo así (...)” expresó el imputado, quien cumple prisión preventiva en el penal de Miraflores desde la fecha del hecho.

Luego, en la sala se escuchó a la víctima, Rodolfo Acevedo, quien, a pedido del tribunal, enseñó las secuelas que le dejaron las heridas provocadas por Orsi, una de ellas en el rostro.

En su relato, Acevedo dijo que tuvo una discusión con su pareja en la que intervino Orsi, a quien él no conocía, quien lo tomó del brazo y él le pidió que lo soltara; “Pedí disculpa al dueño de la fiesta y me fui. Fue cuando él salió detrás de mí y lo vi que tenía un cuchillo, por lo que comencé a correr, pero me tropecé y él se subió arriba mío y me golpeó. Tengo las cicatrices en el ojo que me operaron” expresó, agregando: “Temí por mi vida. Por eso me fui hasta una casa. Él pasó en el auto y me volvió a seguir diciéndome 'corré porque te voy a matar'”. Luego, declararon otros tres testigos y el tribunal paso a un cuarto intermedio para el próximo 21 de marzo, cuando se escucharán los alegatos de las partes y el veredicto de sentencia.