Obtuvieron la primera imagen tridimensional de Ómicron e identificaron múltiples mutaciones

Tan solo pasaron dos días desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó a Ómicron como Variante de Preocupación (VOC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los científicos no perdieron tiempo y comenzaron a realizar imágenes de esta nueva mutación. Así, un grupo de investigadores del Hospital Pediátrico Bambino Gesú, en Roma (Italia), generó su figura en 3D y la comparó con la Delta.

Los científicos explicaron que en la primera “imagen tridimensional” se evidencia que esta nueva variante cuenta con más mutaciones que la Delta, la cual “ya presentaba un gran número de mutaciones”.

“Las múltiples mutaciones están concentradas principalmente en una zona de la proteína que interactúa con las células humanas”, advirtieron los especialistas, al tiempo que aclararon que “esto no quiere decir automáticamente que esas variaciones sean más peligrosas. Simplemente que el virus se adaptó, una vez más, a la especie humana, generando otra variante”.

El grupo de científicos, liderado por Carlo Federico Perno y Claudia Alteri, detalló que “la estructura de la proteína Spike (S) de la variante Ómicron tiene muchas más mutaciones que Delta, ya muy variadas, concentradas en un área que interactúa con las células humanas”.

“Los puntos rojos indican áreas con muy alta variabilidad, los naranjas indican áreas con alta variabilidad, los amarillos indican áreas con variabilidad media, los verdes con baja variabilidad y los celestes con baja variabilidad. La zona gris es la que no varía”, explicaron los científicos (Foto: @MundoEConflicto)

En ese sentido, al detallar lo hallado en estas imágenes, señalaron que “los puntos rojos indican áreas con muy alta variabilidad, los naranjas indican áreas con alta variabilidad, los amarillos indican áreas con variabilidad media, los verdes con baja variabilidad y los celestes con baja variabilidad. La zona gris es la que no varía”.

“Esto no significa necesariamente que las variaciones sean más peligrosas, simplemente que el virus se ha adaptado aún más a la especie humana al generar otra variante”, explicaron los especialistas. Y agregaron: “Estudios posteriores nos dirán si esta adaptación es neutral, menos peligrosa o más peligrosa”.

En ese tono, Alteri destacó: “Esta imagen, que representa un poco el mapa de todas las variantes, describe mutaciones de Ómicron, pero no define el papel que estas tienen. Por eso todavía no podemos decir si son más graves o no”, dijo la investigadora en diálogo con el diario Corriere della Sera. Además, explicó que la imagen se pudo realizar “a partir del estudio de secuencias de esa nueva variante aportadas a la comunidad científica”.

“A partir de ahora, será importante definir, mediante experimentos de laboratorio, si la combinación de esas variaciones puede tener un impacto en la transmisión o en la eficacia de las vacunas, por ejemplo”, concluyó la especialista.