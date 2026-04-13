Octogenario detenido por amenazas con machete y arma de fuego en Catamarca

En la tarde de hoy, a las 16:25, la emergencia se activó por un requerimiento del SAE-911, dando inicio a una operación conjunta entre la Comisaría Décima y el COEM-Kappa. Los uniformados se desplazaron hasta un domicilio ubicado en la calle Vicario Segura al 1.600, donde se procedió a la aprehensión de un hombre de 81 años.

El operativo fue motivado por una denuncia realizada por la pareja del aprehendido, una mujer de 68 años, quien sindicó al hombre como el presunto autor de amenazas de muerte. Según consta en el procedimiento, el sujeto habría empuñado una cuchilla tipo machete, instrumento que fue secuestrado por las autoridades junto a un revolver Smith&Wesson calibre 32 largo, cargado con seis cartuchos en su tambor.

Elementos incautados

Durante la intervención, los efectivos del orden aseguraron los siguientes elementos de interés criminalístico:

(01) cuchilla tipo machete utilizada para amenazar a la denunciante.

utilizada para amenazar a la denunciante. (01) revolver Smith&Wesson calibre 32 largo con seis cartuchos colocados en su tambor, lo que aumenta la gravedad de la situación y el riesgo potencial.

El secuestro de estos elementos se produjo como medida de seguridad inmediata, buscando preservar la integridad de la víctima y garantizar la evidencia para las actuaciones judiciales pertinentes.

Procedimiento judicial

Tras la aprehensión, el octogenario fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar según el marco legal vigente.

Paralelamente, las autoridades invitaron a la damnificada a formalizar la denuncia en el Precinto Judicial N° 2, asegurando que se dará continuidad al proceso legal y se garantizarán los derechos de la víctima, así como la aplicación de la ley sobre el presunto agresor.